妻偷土雞聲稱把風夫不知，法官：雞不會動不會叫？（記者蔡彰盛攝）

2024/06/09 07:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣邱姓男子與妻子李女騎機車到雞寮，由李女拿老虎鉗剪掉鐵絲網進入偷走3隻土雞裝進米袋，回家發現好吃，2個月再回去偷4隻，案件審理時邱男說他完全不知太太偷雞，以為是拔野菜，法官認為幾隻雞在袋子裡面一定噪動會叫，邱男不可能不知，將夫妻依攜帶兇器毀越安全設備竊盜罪判刑。

法官調查，111 年9 月1 日下午由邱男騎機車搭載妻子李女至新竹縣一處雞舍，趁無人看守之際，由邱男在外把風，李女持現場拾獲的老虎鉗剪斷鐵絲網進入，竊得土雞3隻逃逸。

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111 年11月4 日下午夫妻再度回到該雞舍，趁無人看守之際，由邱男在外把風，李女徒手扳開先前破壞的鐵絲網洞後進入，徒手竊得土雞4隻。

李女辯稱都是她自己去偷土雞，都是隱瞞先生沒有讓他知道，都是偷了之後，在回家路上才讓他知道。

邱男也辯稱第一次完全不知道妻子要去偷土雞，她是說要去採野菜，就下車進去，第二次是也是妻子說再去之前採野菜的地方，快到家時她才說有去拿別人的雞，他就跟妻子吵架。

飼主黃男則說，被偷的都是大隻雞，每隻大約5台斤重。

妻子則說是因為第一次吃偷來的雞覺得很好吃，事後突然想吃雞，就再去偷，都是進雞寮裝進米袋後離去。

法官認為，無論是第一次的3隻活土雞或第二次的4隻活土雞均被裝於米袋內，束口處又被綁起的情況下，衡情處於如此狹窄空間內的土雞，絕無可能完全靜止不動，應當會有躁動不安之動作或發出啼叫等聲響之情形，從而米袋外觀當會有突起或形狀多有變化等狀況出現，邱男對如此明顯迥異之差別視而不見，猶仍騎機車搭載妻子離開現場？

且邱男自承知道雞是偷來的，自己也有吃，可見其所辯均事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌夫妻二人前有多次竊盜前科，均不思以正途獲取財物，竟思不勞而獲，任意以攜帶兇器毀越安全設備竊盜，再度至案發地點竊盜他人所有財物，顯不尊重他人財產權益，且未賠償被害人，依攜帶兇器毀越安全設備竊盜罪將邱男判刑8月、妻子李女7月。

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