台中熟女財神廟求財兼販毒 被抓抱怨買彩券幾乎都槓龜

張女以車為家，車內塞滿各種家當。（警方提供）

2024/06/08 10:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊去年底查獲洪姓男子涉嫌販毒，向上溯源發現洪男的毒品來源，竟是38歲的張姓女子，更讓警方驚訝的是，張女以汽車、電子遊藝場（電玩店）為家，篤信財神的她，經常去台中廣天宮財神廟拜拜求財，甚至與藥腳就約在此廟外交易毒品，她還強調自己拜拜後，會買樂透或刮刮樂等彩券，但多數都槓龜，獲獎甚少，台中地檢署聲請羈押獲准，上週依違反毒品危害條例起訴她。

台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊去年底鎖定38歲的張女涉嫌販賣毒品，報請台中地檢署檢察官指揮，在台中市北屯區一間電子遊藝場的停車場，執行搜索與拘提，張女車內塞滿各種家當，甚至還有洋娃娃，其中有一個紙箱子，裝有毒品安非他命5包（毛重10.35公克）、毒品咖啡包3包，另有手機3支等證物。

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張女一度想從電子遊藝場的後門偷溜離去，仍被埋伏警察當場逮捕，她全盤否認販毒，但有6名購毒者指證歷歷，且張女的車內也查扣毒品，台中地檢署聲請羈押獲准，依毒品危害防制條例起訴。

偵六隊跟監時，發現張女經常到中市北屯區的廣天宮的財神開基祖廟拜財神，該廟主奉祀主神為財神爺趙公明，張女並於該廟旁與藥腳交易毒品，張女則是說，平時都會到這間財神爺廟拜拜，祈求好運氣，之後買彩券試圖翻身，但極少中獎，多數都槓龜，沒有中過大獎。

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警察在張女汽車內的一個紙箱（圖中），查獲安非他命等毒品。（警方提供）

張女（圖中）指自己常去拜財神，之後買彩券，卻是槓龜居多。（警方提供）

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