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首頁　>　社會

北市社會局女科員涉販毒翻供 檢批「惡劣」求重刑

台北市政府社會局女科員劉如婕。（資料照）

台北市政府社會局女科員劉如婕。（資料照）

2024/06/07 10:45

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府社會局女科員劉如婕，涉與男友周冠亘吸食、販賣大麻，檢警查出，劉女今年1月在北市府3樓吸菸區，以3500元價格販賣二級毒品大麻煙彈1支給男子詹品晟，檢方今年3月搜索、約談劉女到案，她當時坦承犯行，後來又翻供否認，檢察官今依違反《毒品危害防制條例》將劉、周起訴，並批劉女犯後態度惡劣，建請法院從重量刑，至於2人吸食大麻部分持續偵辦中。

檢方起訴指出，今年1月2日詹男在台北市大安區被警方攔查，車上被查獲大麻電子煙1支，他供出毒品是中午和劉女購買，並用Line pay方式支付，以3500元價格取得，檢警追查發現，劉女竟在北市府3樓吸菸區交易毒品，而毒品來源則是同居男友周冠亘無償提供。

檢警查出，周冠亘長期向年籍不詳、綽號「MARK」購入毒品，先是於去年12月15日在信義區松壽路以2萬元購入大麻後，隔2天又約在某廣場交易3萬元大麻，另於同年12月25日至今年1月間，陸續買入35克大麻、18支大麻煙彈。

台北地檢署今年3月前往劉、周住處搜索，扣得毒品和煙彈等證物，並約談2人到案說明，當時因坦承犯行，檢方諭令各20萬元交保，未料，後來劉女翻供，委由律師具狀否認犯行。

檢察官今依違反《毒品危害防制條例》販賣第二級毒品等罪，將劉、周起訴，並批劉女身為市府公務人員，竟利用政府機關場地交易毒品，犯後惡劣且不知悔改，建請法院從重量刑。至於劉女、周男涉嫌吸食毒品部分，北檢持續偵辦中。

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劉女男友周冠亘。（資料照）

劉女男友周冠亘。（資料照）

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