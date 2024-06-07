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心虛狂奔！領贓款轉交踢鐵板 台南警1次逮4車手

陳姓車手頭被逮。（麻豆分局提供）

陳姓車手頭被逮。（麻豆分局提供）

2024/06/07 23:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆警分局官田分駐所立大功，昨天逮捕陳姓車手頭和手下3名車手，查扣贓款11萬1000元，今天（7日）偵訊後，依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例將4名年輕人移送檢方偵辦。

29歲陳姓車手頭帶著3名車手，來到官田區提領詐騙集團向被害人騙來的贓款，官田分駐所昨天傍晚接獲學甲警分局提供情資，發現官田區隆田市區出現車手取款。官田所所長郭仲正立即帶領員警前望巡查，在行經官田區體育公園停車場時，發現有輛轎車正是警方之前查找曾出現提領熱點的可疑車輛，立即上前盤查，當場查獲詐騙集團的陳姓車手頭坐在車內，在停車場閒晃把風的27歲陳姓車手也被查獲，警方在車內當場查扣提領贓款11萬1000元、工作手機1支、愷他命等證物。

因車手集團的犯案手法，常以車手分頭取款、層層再轉交給車手頭，官田所副所長曾秀國另外在一旁大隆田公園周遭巡查可疑車手，果然發現2名年輕人見警就拔腿狂奔，員警追趕加上支援警力到場，先在公園內緝獲32歲王姓車手，又在隆田市區逮到裝成路人的25歲曾姓車手，4嫌通通被抓。

案情釐清，原來先由車手王男持詐騙帳戶的提款卡到官田區農會提領6次共11萬1000元，隨後將贓款置放指定地點，再由車手曾男取款後，再將贓款置於另一地點，最後由車手陳男前來取款後，交付給陳姓車手頭。

以往車手集團分工取款製造斷點，警方最多抓到1、2位車手現行犯，這次1次逮到4車手現行犯實屬少見，官田所建功，分局將敘獎。

台南官田所員警當場逮到陳姓車手頭。（麻豆警分局提供）

台南官田所員警當場逮到陳姓車手頭。（麻豆警分局提供）

裝成路人的25歲曾姓車手（右）被逮捕。（麻豆分局提供）

裝成路人的25歲曾姓車手（右）被逮捕。（麻豆分局提供）

警方在台南官田區體育公園停車場，發現車手的轎車（左前），1名車手假裝若無其事要離開。（麻豆分局提供）

警方在台南官田區體育公園停車場，發現車手的轎車（左前），1名車手假裝若無其事要離開。（麻豆分局提供）

警方查扣提領贓款11萬1000元、工作手機1支、愷他命等證物。（麻豆分局提供）

警方查扣提領贓款11萬1000元、工作手機1支、愷他命等證物。（麻豆分局提供）

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