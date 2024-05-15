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首頁　>　社會

搭火車轉小黃到學甲「試卡」 詐團車手栽在休假警手中

葉姓車手（右）被學甲員警攔下，查出就是車手。（學甲警分局提供）

葉姓車手（右）被學甲員警攔下，查出就是車手。（學甲警分局提供）

2024/05/15 22:07

〔記者楊金城／台南報導〕無業的台南市20歲葉姓車手，甘願成為詐騙集團的幫兇，昨天到學甲郵局，持多個人頭帳戶的提款卡「試卡」能不能在提款機取款，剛好被休假到郵局洽辦事務的麻豆警分局六甲分駐所警員蔡家禾發現葉男持多張提款卡試卡，行徑可疑，通報學甲警分局找到葉男，他事跡敗露才坦承是車手，警方查扣他身上有9張人頭帳戶的提款卡，追查多位被害人後，今天（15日）將葉嫌依詐欺及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

葉男從台南市火車站搭火車到新營後，再轉搭計程車到學甲，製作斷點，避免日後警方追蹤，隨後再到學甲郵局找提款機「試卡」。

這是詐騙集團慣用手法，車手先拿人頭金融帳戶的提款卡「試卡」，查看有無被警方列入警示帳戶禁止提領，如果可提領，再通知詐騙集團繼續使用人頭帳戶用以詐騙被害人。

葉男拿多張提款卡在學甲郵局「試卡」重複插卡、領了2000元，又拿手機與人頻頻連絡訊息，讓一旁的蔡姓警員覺得十分可疑，直覺葉男就是車手成分高，趕緊通報學甲派出所派員前來查處，並跟蹤葉男，隨後在郵局附近的早餐店找到葉嫌。

葉嫌眼見東窗事發，坦承是提領車手，學甲分局帶回偵辦，查出有提款卡已提領過贓款，警方後續將再追查被害人。

學甲警分局呼籲民眾，如發現有可疑人士在提款機操作頻繁，即有可能為詐騙集團派出的提領車手，可撥打110報案電話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

葉姓車手落網，身上帶有9張人頭帳戶的提款卡。（學甲警分局提供）

葉姓車手落網，身上帶有9張人頭帳戶的提款卡。（學甲警分局提供）

葉男手持多張人頭帳戶的提款卡在學甲郵局的提款機試卡提領現金。（學甲警分局提供）

葉男手持多張人頭帳戶的提款卡在學甲郵局的提款機試卡提領現金。（學甲警分局提供）

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