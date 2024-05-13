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1個帳戶就詐取1.65億！ 人頭下海當車手被判刑

先提供帳戶後來下海當車手，光其提供的帳戶進出就有1.65億元，蔡男狡辯無效，南投地院將他判刑1年10個月。（記者陳鳳麗攝）

先提供帳戶後來下海當車手，光其提供的帳戶進出就有1.65億元，蔡男狡辯無效，南投地院將他判刑1年10個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/05/13 11:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕無良詐騙集團光1個人頭帳戶就進出1億多元的人民血汗錢！南投縣當外送員的蔡姓男子，先提供帳戶後又加入當車手，負責提領匯入該帳戶的詐騙款，1年多該帳戶匯入及轉匯提領達1441筆，金額更高達1億1650萬元，遠超出其合法收入，南投地院法官近日將他以3人以上共同詐欺取財罪名，判處有期徒刑1年10個月。

蔡姓男子是在2019年提供帳戶給帳騙集團使用，後來索性加入彭姓男子及不詳姓名男子成立的詐團當車手，負責提領匯入到該帳戶的詐騙款，再交給上手，每次提領出來的款項還可依比例朋分。

2021年4月8日，該集團以博奕網站下注中大獎為名目，詐騙鍾姓被害人中大獎，但要先繳付稅金和保證金才能領取獎金，鍾姓民眾匯了130萬元到詐團指定的帳戶，另一詐團成員從該帳戶匯款50萬元到蔡男提供的帳戶內，再由蔡男提領包含這50萬元在內的300萬840元全數領出，再交給上手，製造金流斷點。

鍾姓被害人後來發現遭詐騙即報警，檢警從其匯款帳戶進一步查出蔡男的人頭帳戶，不到兩年內匯入或轉匯提領的筆數有1441筆，總金額達1億1650萬6286元。

南投地院法官在判決書中指出，蔡男擔任鐵工廠員工和外送員，但其帳戶居然有高達1億1650萬餘元的進出款項，根本遠遠超過其合法收入。況且蔡男最後一筆領出300萬元，辯稱是彭男匯款還先前跟他借的300萬元，惟他3個月前提領149萬元時，當時即辯稱彭男欠他300萬元，怎可能彭男欠其300萬元，3個月內還他449萬元？

南投地院法官近日審結該案，將他以3人以上共同詐欺取財罪名，判處有期徒刑1年10個月。全案可上訴。

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