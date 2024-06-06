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抓揉女藥師屁股 耳鼻喉科診所院長起訴

某耳鼻喉科診所陳姓院長醫師，被控在去年4月間，邀約診所女藥師到網球場打球時，涉嫌擁抱並抓揉她的臀部2次。（情境照）

某耳鼻喉科診所陳姓院長醫師，被控在去年4月間，邀約診所女藥師到網球場打球時，涉嫌擁抱並抓揉她的臀部2次。（情境照）

2024/06/06 16:24

〔記者王定傳／新北報導〕某耳鼻喉科診所陳姓院長醫師，被控在去年4月間，邀約診所女藥師到網球場打球時，涉嫌予以擁抱並抓揉她的臀部2次，被害者因畏懼遭陳男解雇而隱忍，事後仍決定提告，陳男否認犯行，新北地檢署調查後依利用權勢猥褻罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，去年4月20日晚間10時許，陳男邀約女藥師到某體育場內的網球場打球，卻涉嫌擁抱並抓揉她的臀部2次，被害者因畏懼遭陳男解雇而隱忍，但她離開後立即向親友訴苦，期間有哭泣、氣憤、身體顫抖等反應，怎料，案發隔日，陳男竟還傳訊給女藥師：「麻煩你不要跟別人說昨天的事」、「可以的話，我們當朋友」。

被害者不堪受辱，除了在隔月離職並提告，另向新北市政府申訴陳男性騷擾，新北市性騷擾防治委員會認定性騷擾成立，但陳男則全盤否認，僅承認當時有邀約女藥師打球，並問她：「要不要跟我交往」。

不過，被害者指證歷歷、證人亦指證被害者案發後第一時間反應，加上陳男事後傳訊內容、被害者案發後經診斷有焦慮症診斷證明、市府判定性騷擾成立等證據，檢方因此將陳男依利用權勢猥褻罪嫌起訴；至於有無強行猥褻，檢方認為，被害者警詢及偵查時說：「我當下沒有試圖反抗或拒絕，因為當下很害怕，所以大多是忍耐、配合」，因此判定本案證據不足以證明陳男是以強暴、脅迫等手段違反被害者意願強行猥褻。

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