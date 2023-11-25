藉辦案親吻少女3次 警利用權勢猥褻判1年

新北市新莊警分局某派出所江姓警員因承辦案件接觸一名15歲少女，趁機3度伸狼爪親吻嘴唇，一審被判刑1年。（取自Google Map）

2023/11/25 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊警分局某派出所江姓警員，因承辦案件接觸一名十五歲少女，竟將她帶回家看電影、喝酒、抽菸，甚至三度伸狼爪親吻嘴唇，少女懾於江員承辦她案件的權勢，未表反抗或拒絕，家長事後發現提告，但少女表明不想追究江男的法律責任；新北地院法官依三件「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻」罪，各判刑五月，合併應執行一年徒刑，得易科罰金卅六萬五千元。可上訴。

把少女帶回家看電影

判決指出，江姓員警因承辦案刑事案件而結識被害少女，在製作筆錄時即已明知對方尚未成年，竟仍於今年二月八日凌晨二時許，跑到少女住處「參觀」，趁獨處時親吻少女的嘴唇，少女因懾於江員承辦其案件的權勢，未表示反抗或拒絕。

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檢警調查，之後江員兩度帶該少女回到自己住處看電影、喝酒、抽菸並親吻嘴唇，其中一次二人在看電影時，江員突然親吻少女嘴唇，試圖進一步舌吻，少女往後退縮並以手阻擋，江才停手。

少女事後向學姊及外公吐露心事，全案才曝光。江員坦承確實有此事，檢方依對十四歲以上、未滿十六歲的少年犯利用權勢猥褻罪起訴江員。

新北地院法官斥責江員身為警員，因承辦案件接觸少女，明知對方未滿十六歲，竟為滿足一己私欲，利用權勢猥褻因公務關係而受自己監督的少女，嚴重戕害少女身心與人格健全發展，惡性非輕，考量江員素行良好，且少女於警詢時亦表示：「我不希望江男遭受法律上的追訴」，因此三罪併判一年徒刑可易科罰金。

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