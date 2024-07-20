台中南屯一條路3夜店 警分局長陳祥麟到任首夜帶隊臨檢

台中警方臨檢大觀路3間夜店。（讀者提供）

2024/07/20 12:37

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區大觀路3間夜店入夜震耳樂音擾鄰，轄區台中市第四警分局長陳祥麟19日到任首夜，率近50名警力到店臨檢查毒，上百名消費者消暑玩樂，辣妹著低胸短裙排隊受檢，警方表示，7月1日起陸續查獲26名通緝犯、15件酒駕涉及公共危險，將持續針對酒店、夜店及PUB等場所實施高強度臨路檢。

「麻煩配合排隊拿出證件」，警方今天凌晨大隊人馬進入夜店，要求顧客排隊受檢，由於暑假以來週五、週末夜，大觀路店家推出限時優惠吸引年輕人潮，引來社區居民抱怨太吵，第四警分局長陳祥麟帶隊查毒、捉通緝犯，穿著火辣妙齡女排隊配合受檢。

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陳祥麟表示，7月1日暑期青春專案起跑，持續查獲通緝犯、取締酒駕公共危險勤務，將持續針對有危害治安場所實施高強度臨檢，不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

警方表示，18tc、xcube、superhouse等3家夜店舞池，螢幕秀出防詐歌手張雅涵宣導片，也讓DJ打出「配合台中市警方例行性檢查」等字樣，請顧客配合提供身份證件受檢。

除了臨檢夜店，警方馬不停蹄勘查國道1號南屯交流道、台74線中彰快速道路、五權西路、永春路匝道等易塞車道路，馬拉松式了解交通概況，並由陳祥麟帶隊前往萬和宮參拜許願拚治安。

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時髦年輕男女排隊受檢。（讀者提供）

夜店顧客配合提供證件。（讀者提供）

舞池螢幕秀出防詐歌手張雅涵宣導片。（讀者提供）

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