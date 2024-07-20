女坐超商亂扔蒜頭、菜渣稱「驅魔」 警化身驅魔人趕出場

1名女子在超商內亂扔蒜頭、九層塔、菜渣到用餐區聲稱作法「驅魔」，員警化身「驅魔人」將她趕出場。 （警方提供）

2024/07/20 12:44

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子18日深夜在彰化市自強路一家超商內亂扔蒜頭、九層塔、菜渣到用餐區座位上，造成店家與民眾困擾，警方據報派員抵達現場，女子聲稱她在作法「驅魔」，堅持不願離開，員警化身「驅魔人」，出奇招稱「到店外驅魔才有用」，女子信以為真離開超商，解決店家困擾。

彰化市自強路一家超商18日深夜11點多向彰化警分局中正派出所報案指出，有1名女子在超商內用餐區座位四處丟置蒜頭、九層塔與菜渣，嚴重影響店家生意與造成民眾困擾。

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中正所員警陳銘翰及孫瑋君抵達超商後，發現該名女子是轄區經常出現的疑似精神狀況有問題女子，便向前要求其離開，但女子態度堅決不願離開，雙方發生言語爭執，女子還要求「叫你們主管來」，雙方僵持不下。

員警見女子不願離開，頓時化身「驅魔人」，態度強勢並利用技巧引導說，妳要作法驅魔在超商內沒用，要到超商外作法才有用，果真讓女子信以為真，成功將女子引誘至超商外，隨即驅離女子離開，成功解決店家問題。

中正所長王錦城表示，分局認定員警處理過程符合程序。經查該名女子為轄區疑似精神異常的遊民，經常於超商、公園休息，未有自傷傷人之虞，他們將向衛生局查詢是否曾強制送醫，並加強巡守女子可能逗留的超商。

1名女子在超商內亂扔蒜頭、九層塔到用餐區聲稱作法「驅魔」，員警順勢引導將她趕出場。 （警方提供）

1名女子在超商內亂扔蒜頭到用餐區聲稱作法「驅魔」，員警出招稱「到店外驅魔才有用」，女子信以為真離開超商，解決店家困擾。 （警方提供）

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