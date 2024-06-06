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神明都在看！彰化男偷走功德箱 犯行監視器全都錄

竊嫌看到供桌有一功德箱，便將其抱走，全被頭頂上的監視器錄下。（記者顏宏駿翻攝）

竊嫌看到供桌有一功德箱，便將其抱走，全被頭頂上的監視器錄下。（記者顏宏駿翻攝）

2024/06/06 12:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮一處位於住宅區的廟壇，廟方為了方便信徒捐贈香油錢，把功德箱放在供桌，不料卻被偷走，警方發現功德箱正上方就有一支監視器鏡頭，鎖定34歲鄭姓男子，將他逮捕並尋回遭竊的功德箱，信徒們說真是「舉頭三尺有神明」。

一般廟宇的功德箱大都低調地放在牆邊，但這間廟宇卻大剌剌地放在供桌上。廟方的解釋是，這樣「方便信徒捐獻」，不料引起歹徒覬覦，上個月底功德箱不翼而飛。

警方接獲報案到場，廟方人員說「歹徒逃不掉，因為舉頭3尺有神明」，原來功德箱的正上方就是監視器的隱藏鏡頭，竊嫌在神明面前的行逕全被錄下。

北斗警分局調閱案發地點相關監視器後發現，一名頭戴鴨舌帽男子騎自行車在光天化日之下，徒手將放於神明前之功德箱直接竊取後，再騎車逃離現場。

警方循線鎖定家住溪州鄉的34歲鄭姓犯嫌，由於鄭嫌無業，行蹤飄忽，偵辦員警擔心功德箱遭隱匿銷毀，加上鄭嫌慣以自行車代步，難以鎖定目標，幸經多日偵辦，員警發現鄭嫌行蹤，順利將他逮捕並帶同起獲被偷走的功德箱，全案將鄭姓犯嫌依竊盜罪嫌，報請彰化地檢署偵辦。

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