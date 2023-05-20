投入錢幣沒聲音 打開功德箱驚見「釣魚線」密布

廟方接獲信眾反映奉獻香油錢時，把零錢投入功德箱內卻沒聽見錢幣掉落聲，打開一看，裡頭殘黏了多條的雙面膠貼釣魚線。（廟方提供）

2023/05/20 12:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉竹木村百餘年寺廟「南衡宮」，主祀關聖帝君，是地方信仰中心，香火鼎盛，不過，廟方接獲信眾反映奉獻香油錢時，把零錢投入功德箱內卻沒聽見錢幣掉落聲，打開一看，裡頭殘黏了多條的雙面膠貼釣魚線，研判為竊賊所為，報警處理。警方循線將犯嫌劉姓男子查獲，依竊盜罪嫌送辦。

南衡宮建廟迄今已126年歷史，主祀關聖帝君，廟方以敬神大典（迎媽祖）及靈泉聞名，是地方信仰中心，長年香火鼎盛。

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今年4月中旬，有信眾向南衡宮徐姓主委反映，其在投擲零錢入功德箱時，沒有聽到錢幣掉落的聲音，廟方於是打開功德箱查看，發現功德箱內殘黏了多條的雙面膠貼釣魚線，將錢幣黏卡住了，研判遭竊賊以釣魚方式行竊，報警處理。

大湖警分局汶水派出所受理後，通報分局採證小組現場鑑識、採證。鑑識人員發現，功德箱未有遭破壞情形，研判犯嫌曾多次前往行竊，除請廟方提供廟內、外監錄影像備份外，另以南衡宮為中心點，沿台3線南北雙向，擴大調閱各路口監視系統，最終鎖定劉男。

警方循線將劉男拘提到案，劉男坦承因缺錢花用，自今年3月起，已多次前往南衡宮及其他多家宮廟以釣魚手法行竊香油錢，次數已多到忘記了，總共得手約近1萬元。

廟方接獲信眾反映奉獻香油錢時，把零錢投入功德箱內卻沒聽見錢幣掉落聲，打開一看，裡頭殘黏了的多條的雙面膠貼釣魚線。（廟方提供）

警方循線將劉男拘提到案，劉男坦承因缺錢花用，自今年3月起，已多次前往南衡宮及其他多家宮廟以釣魚手法行竊香油錢。（廟方提供）

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