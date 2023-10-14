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首頁　>　社會

鐵絲黏膠帶放入功德箱 「賊兄弟」得手100元香油錢被逮

缺錢的陳姓兄弟13日晚間到大天后宮中虎爺的功德箱偷香油錢，小弟把風、大哥拿鐵絲黏膠帶伸入錢箱中，最後2人只得手100元就被警方逮捕。（民眾提供）

缺錢的陳姓兄弟13日晚間到大天后宮中虎爺的功德箱偷香油錢，小弟把風、大哥拿鐵絲黏膠帶伸入錢箱中，最後2人只得手100元就被警方逮捕。（民眾提供）

2023/10/14 16:12

〔記者王捷／台南報導〕缺錢的陳姓兄弟13日晚間到大天后宮中虎爺的功德箱偷香油錢，小弟把風、大哥拿鐵絲黏膠帶伸入錢箱中，不過大哥手法拙劣、小弟把風姿勢生硬，兩人只得手一張百元鈔就被報警逮捕，警方表示，如果有發現類似手法，可向警二分局民權所提供線索。

據了解，陳姓兄弟年紀大約40多歲，大哥無業，小弟則以雜工維生，警方懷疑他們可能四處在廟宇行竊，13日晚間7點多他們到大天后宮後選擇虎爺的功德箱行竊，虎爺常被當作行竊的目標是因為虎爺神像位置大多在供桌下，較不會被人發現，兄弟倆分工合作，小弟負責在功德箱前觀察和掩護，大哥則用包覆黏膠帶的鐵絲條伸入箱內試圖沾黏取出香油錢。

不過可能是陳姓胞兄技術太差了，加上見到其他信眾經過，兩人隨即撤退，過了2分鐘他們發現信眾離開以後再次行動，這次終於得手100元，兄弟倆很興奮，但他們的舉動早被廟內的志工發現並立即報警。

志工上前詢問陳姓兄弟，兩人發現事情敗露後，急忙將100元重新投回功德箱，自稱是來捐錢拜拜，想逃離現場，但轄區民權派出所員警已趕到現場立刻將他們逮捕，隨後也在附近水溝中找到了他們丟棄的作案工具。

第二分局表示，陳姓兄弟可能不只犯一案，民眾若有發現類似的狀況可向警方提供線索。

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