為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷車前到廟宇拜拜 上一秒虔誠祈禱、下一秒挖功德箱

    林嫌犯案前到廟宇拜拜。（民眾提供）

    林嫌犯案前到廟宇拜拜。（民眾提供）

    2022/12/18 14:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林姓男子偷竊一台未拔鑰匙的摩托車，警方調閱監視器，意外發現林男偷車前，還到廟宇拜拜求平安，但上一秒虔誠地拜拜，下一秒就開始挖功德箱，舉頭三尺有神明，員警很快鎖定林男身分及行蹤，將他查緝到案。

    林園分局大寮分駐所11月21日接獲民眾報案，他停在大寮區光明路的摩托車遭竊，經警方了解，他為了讓同事方便使用，機車鑰匙經常插在摩托車上未取下，但這沒有拔鑰匙的小動作，卻讓犯嫌有機可趁，不到幾分鐘的時間就將機車給偷走了。

    大寮所員警循線調閱監視器，意外發現，竊嫌在偷車前，還到附近一家廟宇拜拜，上一秒虔誠地拜拜，下一秒就開始挖著廟方的功德箱，所幸功德箱有防盜機制，讓竊嫌無法順利得手。

    大寮所專案小組調閱監視器後，以車追人開始調查，很快地鎖定45歲的林姓犯嫌涉有重嫌，但他居無定所，查緝上有所難度，終於在近日掌握出沒地點，經循跡佈線在犯嫌出現的時候，所長曾富達帶隊一舉將他逮捕到案，經警方了解，林嫌因為自己沒有交通工具，才會偷機車作為代步使用，全案偵詢後依竊盜罪移送偵辦。

    林園分局提醒民眾，機車使用後記得上鎖，機車鑰匙務必要拔走，多一個動作，多一分安心，警方也會加強查緝民生竊盜，保障民眾權益。

    林嫌拜拜後動歪腦筋，試圖竊取功德箱香油錢。（民眾提供）

    林嫌拜拜後動歪腦筋，試圖竊取功德箱香油錢。（民眾提供）

    林嫌（右）被捕。（民眾提供）

    林嫌（右）被捕。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土地公不見了！8小時尋回歸位 坐鎮社頭織襪芭樂節
    2022/12/14 21:28

    土地公不見了！8小時尋回歸位 坐鎮社頭織襪芭樂節
    1天連破3竊案 偷電線、機車、金項鍊全部跑不掉
    2022/12/10 14:12

    1天連破3竊案 偷電線、機車、金項鍊全部跑不掉

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
    2022/08/18 08:56

    沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
    宮廟慣竊持油壓剪偷走香油錢10餘次 高雄落網
    2020/12/12 14:42

    宮廟慣竊持油壓剪偷走香油錢10餘次 高雄落網

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播