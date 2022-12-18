偷車前到廟宇拜拜 上一秒虔誠祈禱、下一秒挖功德箱

林嫌犯案前到廟宇拜拜。（民眾提供）

2022/12/18 14:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林姓男子偷竊一台未拔鑰匙的摩托車，警方調閱監視器，意外發現林男偷車前，還到廟宇拜拜求平安，但上一秒虔誠地拜拜，下一秒就開始挖功德箱，舉頭三尺有神明，員警很快鎖定林男身分及行蹤，將他查緝到案。

林園分局大寮分駐所11月21日接獲民眾報案，他停在大寮區光明路的摩托車遭竊，經警方了解，他為了讓同事方便使用，機車鑰匙經常插在摩托車上未取下，但這沒有拔鑰匙的小動作，卻讓犯嫌有機可趁，不到幾分鐘的時間就將機車給偷走了。

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大寮所員警循線調閱監視器，意外發現，竊嫌在偷車前，還到附近一家廟宇拜拜，上一秒虔誠地拜拜，下一秒就開始挖著廟方的功德箱，所幸功德箱有防盜機制，讓竊嫌無法順利得手。

大寮所專案小組調閱監視器後，以車追人開始調查，很快地鎖定45歲的林姓犯嫌涉有重嫌，但他居無定所，查緝上有所難度，終於在近日掌握出沒地點，經循跡佈線在犯嫌出現的時候，所長曾富達帶隊一舉將他逮捕到案，經警方了解，林嫌因為自己沒有交通工具，才會偷機車作為代步使用，全案偵詢後依竊盜罪移送偵辦。

林園分局提醒民眾，機車使用後記得上鎖，機車鑰匙務必要拔走，多一個動作，多一分安心，警方也會加強查緝民生竊盜，保障民眾權益。

林嫌拜拜後動歪腦筋，試圖竊取功德箱香油錢。（民眾提供）

林嫌（右）被捕。（民眾提供）

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