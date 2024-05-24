「婦幼專組」檢察官涉性騷擾 投檢起訴自家人

南投地檢署王姓檢察官涉犯性騷擾案件，南投地檢署依性騷擾防治法提起公訴。（資料照）

2024/05/24 16:33

〔記者佟振國／南投報導〕南投地檢署婦幼專組的王姓檢察官驚傳涉犯性騷擾案，檢方考量被害人雖尚未提出告訴，但部分情節事涉犯罪嫌疑，立即就相關事證進行偵查，經調查犯罪事證明確，南投地檢署今偵查終結，依性騷擾防治法提起公訴。

南投地檢署表示，本月6日獲悉王姓男檢察官涉及性騷擾案件，事關重大，檢察長黃元冠即指示迅速分案，並由婦幼專組主任檢察官主動偵辦。

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王男原為南投地檢署婦幼專組檢察官，案發後已被調離婦幼專組，相關案件即刻移轉由婦幼專組主任檢察官承接。

南投地檢署指出，檢察長黃元冠也召集相關之主任檢察官、人事及政風主任處理性騷擾通報等事宜，對王姓檢察官提出告誡，命其不得再對被害人做任何接觸及騷擾行為，也責成地檢署相關人員落實被害人身分資訊等保密義務，不得揭露案件訊息，並主動聯繫被害人所屬機關，對被害人進行關懷協助措施。

經婦幼專組主任檢察官調查偵辦，包括扣得有關之電子影音紀錄及手機聯繫資訊等，本案經調查犯罪事證明確，由主任檢察官偵查終結提起公訴。

南投地檢署表示，後續將儘速召開檢察官職務評定委員會，就該檢察官之行政懲處進行審議，同時強化員工性別平等教育，並就機關防範性騷擾安全風險提出補救改善措施。

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