北檢檢察官遭女大生擦撞 要求嘿咻肉償「我不管妳有沒有18」

職務法庭判陳檢罰俸3月。（記者吳政峰攝）

2024/03/27 13:52

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署一名陳姓檢察官去年騎自行車被一名女大生擦撞，以「做愛」、「我也不管妳到底有沒有18」等語要求肉償，被懲戒法院職務法庭認定未謹言慎行，惟考量陳檢未濫用檢察官職位冒犯對方，已取得原諒並和解完畢，從事公益捐款，平日表現良好，尚難認不適任，27日判罰款，其數額為現職月俸給總額3個月，約40萬元。

2023年5月21日間，陳檢騎自行車經過台北市萬華區，被騎機車的女大生擦撞，見女大生未停車，陳檢遂追上去理論，以肇事逃逸為由索賠1000元，但對方稱身上只有300元，雙方僵持不下。

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陳檢要求女大生以「做愛」、「開房間」等方式抵付賠償金；女大生則以自己「未成年」、「待會兒還有事情」搪塞應付。未料陳檢一再陳稱：「我的意思是說，妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有18」。

陳檢要女大生留電話，將再打電話聯絡；女大生暗自錄音蒐證，交付300元離開現場。5月25日中午，陳檢電聯女大生說自己是「那天碰撞的人」，女大生聽聞立刻掛斷電話，並向萬華分局提出性騷擾申訴。

監察院跟檢察官評鑑委員會均立案調查，去年11月同步認定陳檢性騷擾成立，分別提起彈劾及決議評鑑成立，雙雙移付職務法庭懲戒。

職務法庭27日指出，陳檢的言詞不僅有意迫使女大生成為性工作者，貶抑人格尊嚴，甚至有可能違反兒童及少年性剝削防制條例（女大生已成年，不符構成要件），使對方心生畏怖與受冒犯，確屬性騷擾，有損檢察官職位榮譽及尊嚴，損及司法公信力，嚴重違反檢察官倫理規範第5條規定，情節重大。

職務法庭表示，陳檢從事檢察官職務10幾年，發生交通事故後，卻借端生事，不斷地提出以性行為抵付賠償金的言詞性騷擾女大生，就連聽到對方自稱未成年後，仍無取消念頭之意，有懲戒必要。

職務法庭審酌陳檢過往無性騷擾紀錄，案發時亦未表明身分或濫用職位，於錄音的尾端，可聽到他說：「就這樣結束就好，相信我，沒事」、「真的沒事了，我聽妳這樣講，我大概知道妳的狀況，真的沒事了」、「趕快回家」，尚知主動自行中止違失，仍有自我覺醒、自制的一面。

再考量陳檢已取得女大生原諒、賠償、和解，從事公益捐款，接受心理師的諮詢，過往職務評定均為良好，偵辦案件有功，多年來受聘擔任大學課程講座、學習司法官指導老師、研討會與談人、台北市政府國家賠償事件處理委員會委員、臺灣司法人權進步協會監事等情狀，人格圖像尚未達到不適任程度。

職務法庭決議於合乎比例原則下，判陳檢罰俸3月，約40萬元，認此足生警惕效果，亦可督促檢察官群體未來更能善盡職務義務、謹言慎行。全案可上訴，本案合議庭成員為審判長吳謀焰（懲戒法院法官）、陪席法官林麗真（台北高等行政法院法官）、受命法官林孟皇（高等法院法官）、參審員賴月蜜（兒童福利聯盟文教基金會董事）、詹鎮榮（政治大學法律學系教授）。

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