小車禍要女大生「做愛」賠償 北檢檢察官罰俸40萬元

職務法庭判陳檢罰俸3月。（資料照）

2024/03/27 10:10

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院去年指控台北地檢署陳姓檢察官騎腳踏車與一名女大生擦撞，竟要求對方以性行為抵付賠償金，斲傷司法形象，提起彈劾；此外，檢察官評鑑委員會也認陳檢此行為不檢，決議評鑑成立。兩單位雙雙移付懲戒，懲戒法院職務法庭27日判陳檢罰款，其數額為現職月俸給總額3月，約40萬元。

審判長吳謀焰指出，合議庭綜合監察院及檢評會移送事實後，認定陳檢性騷擾行為成立，違反檢察官倫理規範第5條，綜合公務員懲戒法第10條的一切情狀後，處罰俸3月。依陳檢年資計算，罰款3個月月薪總額約40萬元，若其不服，可上訴。

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5月21日晚間9時22分許，陳檢騎腳踏車行經台北市萬華區一處巷口，與騎機車的女大生發生碰撞，兩人均未受傷，亦無車損，女大生繼續行進。陳檢見她未停車處理，尾隨其後追上索賠1000元，女大生說僅有300元。

陳檢表示可以性行為抵付賠償金，並要女大生留電話，將再打電話聯絡；女大生暗自錄音蒐證，交付300元離開現場。5月25日中午，陳檢電聯女大生說自己是「那天碰撞的人」，女大生聽聞立刻掛斷電話，並向萬華分局提出性騷擾申訴。

警方調查後，赫見被申訴人是檢察官，移請北檢續為調查。北檢認定陳檢行為不檢、未廉潔自持，違反法官法第95條、檢察官倫理規範第5條等規定，情節重大，向檢評會請求個案評鑑。

陳檢表示，已透過家人向女大生表達最大歉意，向台北市政府社會局申請調解成立，對方撤回性騷擾申訴。事發當天，兩人爭論肇事賠償至少20分鐘以上，那時候加班到晚間，趕著回家，有在開玩笑，也有表達憤怒情緒，他不覺得是在性騷擾女大生。他手機確有撥出給女大生的紀錄，可能誤觸。

檢評會認為，陳檢辯稱急於回家，卻仍與女大生爭執長達20至30分鐘，並不斷以「做愛」、「開房間」要求女大生抵付賠償金，難認所辯屬實；陳檢雖辯稱撥打電話給女大生可能是誤觸，但從他在女大生交付300元後，要她趕快回家，卻仍於5月25日中午電聯自稱是「那天碰撞的人」，所辯難以採信。

檢評會表示，陳檢身為執法人員，不僅未循法律程序處理交通事故，還以肇事逃逸為由，要求女大生以做愛作為抵付賠償的交換條件，言語輕佻，對話中甚至多次提及「做愛」，又以「開房間」、「旅館」等語，重創檢察機關形象，行為不檢、未廉潔自持，謹言慎行，情節重大，決議移付懲戒。

無獨有偶，監察院也調查本案，認定陳檢除違反性騷擾防治法規定，並有違檢察官倫理規範、公務員服務法規定，嚴重斲傷司法形象，違失情節明確，去年11月亦移付懲戒。

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