憨厚沒談過戀愛⋯檢狂追女書記 性騷、跟騷起訴

男檢單戀女同事過頭行為

2024/05/04 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署魏姓男檢察官為追求署內女書記官，長達一年多來，多次藉機接近攀談、到辦公室刷卡處堵人及一再傳訊息，女書記官不堪其擾，提出性騷擾申訴及控告違法跟蹤騷擾，雲林地檢署調查完自家人，不僅認定性騷成立，並依違反跟蹤騷擾防制法起訴魏檢；雲檢也將在六日召開檢察官職務評定委員會，審議如何行政懲處魏檢。

雲檢將開評委會 審議行政懲處

據指出，魏姓檢察官二○○八年分發至雲林地檢署迄今，負責公訴業務，為人憨厚、工作認真，但不善與人交談，且認知感與一般人有落差，沒談過戀愛，事件發生後已主動請調他處。

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事件發生後 魏檢主動請調他處

雲檢表示，魏姓檢察官從女書記官到職後，就對她有好感展開追求，二○二二年起假借各種理由贈送物品，藉故接近攀談，令對方感到困擾；女方配署的檢察官察覺有異，確定女方無意與魏交往，口頭告知魏不要再接近女方，但魏檢不聽，隔年六月起至今年一月底，反覆、持續在上班前到刷卡處堵人、或在地檢署內跟蹤、尾隨騷擾，也持續用LINE傳訊示愛，造成女書記官心生畏懼，日常生活受到影響。

雲檢檢察長戴文亮獲悉此事後，也對魏檢提出口頭告誡，要他不要再接近女方，並要同仁依性別平等工作法等規定立案調查，對女書記官進行關懷協助等。雲檢表示，女書記官於今年二月對魏檢提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾告訴，性騷擾調查會議認定性騷擾申訴成立，提告刑事部分也已於上月底起訴。

雲檢指出，調查完畢後，已要求魏檢書面保證不再對女方有任何接觸及跟蹤騷擾行為，且不得對相關人員有報復行為，另為強化其性別平等意識及人際關係敏感度，要求他在一年內接受性別教育課程六小時及自費心理諮商十二小時。

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