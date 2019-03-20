女檢察官遭控性騷擾？ 洪慈庸批司法形象崩壞

2019-03-20 23:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠遭爆辦案涉嫌性騷擾，彰檢認為不是性騷擾。立委洪慈庸今（20）日於臉書貼文說，連幾日關心議題已對法務部提出書面質詢，要求說明偵查手段的必要性及比例原則，並以「拍案驚奇不斷」諷刺司法形象崩壞。

洪慈庸指出，彰化地檢署一名女性檢察官，被控在偵查過程中對一名女性被告性騷擾，情事誇張到在偵查庭「赤裸拍私密處」、「揉搓乳房」，彰化地檢署內部行政調查後，認為「勘驗人都是女性符合規定」，所以不是性騷擾；昨天再對外發出新聞稿，指稱是「偵查作為」沒有不法。

「拍案驚奇不斷，司法形象不是一夕崩壞。」洪慈庸說，為進一步了解情況，辦公室請主管機關法務部進行說明，但法務部竟也對此案狀況沒有掌握，她強烈抨擊實在「荒謬至極」，要求進行內部檢討。

洪慈庸表示，先前收到律師朋友的投訴，並在前天就向法務部瞭解、在今天更對法務部提出書面質詢；既然宣稱不是性騷擾、是偵查手段，就請說明這些偵查手段的必要性何在？手段是否符合比例原則？

洪慈庸強調，自己雖仍在坐月子期間，現無法親自到立法院，但是一樣會緊追資料，呼籲法務部應具體回覆，千萬別避重就輕。她提醒，最重要的是積極處理，端正形象，挽救信任。

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