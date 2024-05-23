何建華共諜案無罪檢上訴 高院延長限境8個月

中華婦女聯合會理事長何建華。（資料照，圖擷取自何建華臉書）

2024/05/23 22:54

〔記者楊國文／台北報導〕中華婦女聯合會理事長、統促黨前不分區立委候選人何建華，涉收受中國統戰部40多萬元金援，刺探有台獨理念的國人赴中國資料，台北地檢署依國安法發展組織罪嫌起訴，台北地院判無罪檢方上訴，高等法院認定何女一審雖判無罪，犯罪嫌疑仍重大，有逃亡之虞，裁定22日起延長限制出境、出海8個月。

2020年總統、立委大選期間，何建華涉招待中配赴金門、廈門旅遊，被依違反選罷法起訴（一、二審均判無罪確定），台北市調處追查此案時，發現何女接受中國統戰組織要求，在台擴大發展中配組織，迎合中國對台情蒐及統戰機構的需求行事。

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北檢起訴指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸中國對台情蒐機關「中華全國台灣同胞聯誼會」，接受北京市台辦調研員王正智指導，刺探有台獨理念的國人赴中資料，並受統戰部指示，蒐集法輪功在台活動訊息，且舉辦中配回娘家等活動，工作方針為「把卅八萬陸配凝聚起來」，「摸底」中配情況，目標吸引中配支持「兩岸統一、一國兩制」。

北檢指控，何女為打壓異己，舉報某副教授是台獨分子，致對方「被失業」；收集時任高雄市議員黃捷母親在中國賣茶葉的資料；接受林毅夫之妻陳雲英成立的中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，擴大渲染總統蔡英文的學歷爭議，收取3萬人民幣，率眾抗議遊行，涉國安法的發展組織罪嫌。

台北地院審理認定，檢方未能證明何女舉辦活動時，有何接觸、拉攏、吸收新對象同意加入共諜組織的行為，撰寫的工作計畫只是表達個人期盼與意向，並未付諸行動，也未能證明她接受中方指示，要求成員收集台獨分子資料，抗議蔡總統學歷的活動非該協會主辦，無法證明3萬人民幣與該活動的關係，不構成發展組織罪要件，檢方舉證不足，判何女無罪。

檢方不服判決，撰寫近萬字的「萬言書」，今年4月10日上訴高等法院。檢方向高院主張，不能濫用「言論自由」概念危害國家安全，痛斥原判決刻意切割分段駁斥起訴事實，實質架空發展組織罪的適用；檢方也認為，何建華的確有執行「對在台的大陸籍人摸底」等相關組織工作，另依憑中共資源舉辦活動發展吸收組織成員，還在選舉期間率眾到凱道介選，建請高院改判有罪。

高院考量何建華的原本的境管令於5月21日屆滿，日前開庭聽取檢察官、何建華及律師意見後，認為原審雖然判她無罪或免訴，但從形式上觀察，何女的犯罪嫌疑仍屬重大，且相關事證仍待高院調查審理，並考量何女自幼在中國成長且與當地人士密切聯繫，加上她涉犯的是7年以上徒刑的重罪，仍有逃亡之虞，裁定自5月22日起繼續限制出境、出海8月；可抗告。

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