中配何建華被控收受中國金援蒐集黃捷、法輪功情資起訴 一審結果出爐

曾任中華婦女聯合會理事長、統促黨前不分區立委候選人何建華，被控收受中國統戰部至少40萬元金援刺探有台獨理念的國人赴中國資料。（資料照）

2024/02/29 12:18

〔記者張文川／台北報導〕曾任中華婦女聯合會理事長、統促黨前不分區立委候選人何建華，被控收受中國統戰部至少40萬元金援刺探有台獨理念的國人赴中國資料，新科立委黃捷、法輪功人士都被情蒐；她還指示前媒體人、該協會秘書包克明撰寫年度統戰工作報告，台北地檢署依違反國家安全法之發展組織罪嫌起訴2人；案經台北地方法院審理3年多，今判何建華、包克明皆無罪，何建華另有辦理旅遊部分被重複起訴，判免訴。可上訴。

2020年總統、立委大選期間，何建華擔任統促黨不分區立委候選人，台北地檢署起訴認定她涉嫌招待中國籍配偶赴金門、廈門旅遊，被依違反選罷法起訴（一、二審均判無罪確定），台北市調查處追查此案時，發現何女接受中國多個統戰組織的要求，在台擴大發展中國籍配偶組織，迎合中國對台情蒐機關及統戰機構的需求行事，涉違反國安法。

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北檢2020年12月起訴指出，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸到中國對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，2017年5月起，接受北京市台辦調研員王正智的指導，刺探有台獨理念的國人赴中資料，並受中國統戰部轄下單位的指示，蒐集法輪功等團體在台活動訊息，並以中配回娘家等名義舉辦活動，從事「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針，目的是要普查中配情況，並吸引中配返中接受統戰教育，支持「兩岸統一、一國兩制」政策。

北檢指控，何女為了打壓異己，還向中國舉報某副教授是台獨份子，致使原已受聘中國某學院的副教授「被失業」；何女並協助中國蒐報發表台獨言論的時任高雄市議員（現為立委）黃捷的母親在中國賣茶葉等資料。

此外，2019年11月間，何女還受叛逃中國的學者林毅夫之妻陳雲英成立的中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，擴大渲染總統蔡英文的博士學歷被指造假爭議，何女收取3萬人民幣，聯絡「全民拔蔡總部」，同月20日率眾前往教育部抗議遊行；黃信瑜還要求何建華將新聞資料提供給媒體人彭文正及年金改革聯盟等，意圖影響總統大選選情。

檢調2019年12月發動搜索，在何女住處找到40萬元現金，更查出包男每月收受2萬到3萬元，幫何女撰寫每年的在台統戰計畫。

北院審理時，何女答辯稱40萬元是她賣二手衣的所得，從事政治是她的言論自由，收集的資料也非機密或隱私個資；包男則稱他只是幫忙整理會議紀錄、潤稿的文字工作者，他支持中華民國，質疑檢方大砲打小鳥。

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