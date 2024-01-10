中配兩岸疑當「密使」無保飭回 檢提抗告：藍營資深民代也涉入

「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍涉反滲透法被法院無保飭回，檢方發現她私下與藍營某民代頻繁接觸向法院提抗告。（翻攝蔡占萍臉書）

2024/01/10 15:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕嫁來台灣已20年的「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，被檢警調發現她接受中國江蘇省南通市臺辦人員指示，率領國工黨黨工、議員助理到中國旅遊，檢方向法院聲押，但法官認定事證不明確裁定無保飭回，雄檢不服已提出抗告，據悉，檢方掌握藍營某資深民代也牽涉其中，目前全案正擴大清查中。

原籍中國江蘇省的蔡占萍（49歲），嫁來台灣已有20年並育有一子，她相當熱衷政治活動，只要是國民黨的選舉場合，都能看到她穿梭其中的身影，蔡女也成立「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」，自詡要當兩岸和平的橋樑，還曾獲頒移民署第八屆社會公益服務組獎。

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去年10月，蔡占萍受中國江蘇省南通市台辦人員指示，率團共30餘人赴江蘇省南通市接受全程落地招待（包含住宿、餐飲、交通），參加者僅需繳交部分費用，享有免除部分食宿、交通費；在中共人員招待晚宴上，台辦人員到場宣揚特定理念，蔡女也於返國後，在通訊軟體群組內向參加旅遊的成員鼓吹支持特定政黨或候選人。

雄檢去年底指揮警、調、移民署等系統，帶回執行搜索、傳喚，帶回相關涉案人17人進行瞭解，蔡女對案情避重就輕且堅不吐實，檢方認定她有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，但高雄地院法官不認同檢方，審理後駁回檢方聲請，無保飭回。

雄檢不服提出抗告，並於抗告書詳列6點理由及各項證據，證明蔡女招待民眾赴陸期間住宿地點，包含如恒大海上威尼斯、五州皇冠酒店等當地一定等級以上的高級飯店，餐點包含參翅、海蝦、元貝、甲魚、河蟹等精緻食材在內高達19道菜色，每桌要價新臺幣3萬元以上。

檢方認為，依照一般社會通念，堪認中共人員所提供落地招待的不正利益當，已足以動搖參加人員投票意向，證明蔡女確實涉有上開犯罪嫌疑重大，另就蔡女確有羈押原因及必要性部分向法院強化論理說明。

據了解，檢調人員還掌握到蔡女從地院無保飭回後，仍對自己未來面臨牢獄之災感到擔憂，四處求神拜佛保平安，還有高雄一名藍營資深民代頻繁跟蔡女接觸，且該位民代也曾參加過「統戰旅遊團」，檢方除向法院聲請抗告要把蔡女聲押避名她繼續在外串供，更積極排查該名藍營民代涉入程度多寡，避免中共介入妨害大選，維護我國選舉公平與純正。

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