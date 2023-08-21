何建華涉國安法案遭限境 因胞兄病歿想請假返鄉30日

限境中的何建華，為返鄉辦理胞兄後事，今親赴北院遞狀，聲請暫時解除限制出境30日。（圖擷取自何建華臉書）

2023/08/21 17:55

〔記者溫于德／台北報導〕中華婦女聯合會理事長何建華，被控收取3萬人民幣，替中方轉發渲染「總統蔡英文博士學歷造假」等不實訊息，檢方依違反國安法起訴何女，全案由台北地院審理中並限制出境至今。但何女胞兄本月病歿，她今日赴北院遞狀，聲請暫時解除限制出境30日。

北院今年6月裁定指，何建華因違反國安法且經北院審理認為犯罪嫌疑重大，也有限制出境、出海之必要，因此從2021年2月21日起命何女限制出境、出海，並分別於2021年8月21日、2022年2月21日、2022年10月21日延長限制出境、出海。

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不過何建華最近一次限制出境、出海將於今年6月20日屆滿，北院經審酌相關卷證，同時給予何女與辯護人陳述意見機會後，仍認何女違反國安法且嫌疑重大。

北院說明，何建華自幼在中國成長，並與當地人民仍有密切聯繫，且何女所涉犯的是最輕本刑7年以上之罪，法定刑不輕，因而時常伴隨高度逃亡可能，為免影響日後審判、執行，裁定自6月21日起延長限制出境8個月。

但何建華因其胞兄本月19日病歿，為返鄉辦理後事，今親赴北院遞狀，請求法官給予30天喪假。

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