5億高中生辦案神手林彥良 曝捷運自保「2神器」

檢察官林彥良分享捷運自保工具，說明如何善用背包與手機。（台中醫院提供）

2024/05/23 21:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案，偵辦「五億高中生」等重大刑案的檢察官林彥良，今天分享捷運自保工具，並說明如何善用背包與手機，強調背包如護甲，前揹可保護心肺避免被殺傷，手機邊角可保護自己，若用手機角邊ｋ凶嫌，兩下就夠了。

林彥良今天在台中醫院廉政倫理講習時，提到近日發生洪姓男子帶3把刀在捷運車廂隨機砍殺案，他強調10年前台北捷運有鄭捷，現在台中捷運有洪姓凶嫌，難保日後不會出現第3起捷運殺人案，提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具，可以自保的兩個工具，就是平常上班都會隨身攜帶的背包與手機。

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林彥良說，大家都清楚心肺是最需要保護的器官，後面肌肉群都還好，所以「不管是洪姓凶嫌或是鄭捷要捅要殺都要先保護前方」，他分析搭車將背包前背，不但可節省搭車空間、避免被殺傷，保護敏感與重要部位，還可避免一些性騷擾案發生，「很推！」

另外，萬一搭乘捷運遭遇車廂砍人事件，林彥良提醒，「手邊硬的東西都要拿出來使用，最好的工具就是手機！」他說，大家現在人手一機，如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是很好可以保護自己的工具，看到中捷事件中「刺青哥」拳頭猛敲凶嫌的頭，「如果用手機角邊ｋ凶嫌，兩下就夠了！」

台中醫院副院長林紹雯表示，林彥良檢察官曾經辦頂新劣油案、中美日韓等國跨境電信詐騙案，去年7月擔任高檢署檢察官時，更是被高檢署指定偵辦震驚全台的台中5億高中生案的檢察官，院方榮幸邀請到辦案神手林彥良到院，分享辦案經驗及廉政倫理重要性。

台中醫院政風室主任龔俊彥指出，舉辦廉政法紀誠信講習旨在使醫院員工及承攬廠商，能充分瞭解相關法令規範，進而保障自我權益，建構有效自律控管機制，忠實執行公務，提升醫院整體運作效能，預防可能衍生違失風險發生。

台中捷運21日發生隨機砍人案，20歲洪嫌帶3把刀在車廂砍殺乘客。（陳俞融議員提供）

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