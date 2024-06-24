台76線西延線成「龜速公路」？號誌不連續 駕駛開到懷疑人生

圖為今年通車的台76線西延段平面道路，全長11.9公里，沿路有多個路口號誌，停等時間久，被譏為龜速公路。（照片由彰化縣府提供）

2024/06/24 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣台76線西延線平面路段今年1月完工通車，全長11.9公里，時速限制達70公里，可大大縮短民眾通往王功、二林的通車時間，但由於是平面道路，仍有多個路口交通號誌，民眾發現，這些路口交通號誌並沒有連動，以致「快速道路」，逢路口便遇紅燈停車，宛如「龜速公路」。

台76線西延線今年1月就通車，道路寬廣、筆直，加上時速限制可達70公里，沿路又無取締照相，許多要前往二林或王功、芳苑的民眾都取道這條平面快速道路。

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若以時速70公里，開11.98公里，應該不到10分鐘就可以到末端即芳苑台17線，但很多用路人反應「沒有比較快」，原因是沿線多個路口號誌不連續，「幾乎站站停」，有人說，等紅燈，等到懷疑人生，「這怎能算是快速道路」、「根本是龜速公路」。

對此交通部新建工程分局長陳永傑表示，主幹道台76線延伸線平面道路交會多條副幹道，目前這些副幹道的流量甚至比主幹道更大。台76線號誌停多久，主要取決於副幹道的交通流量，例如通過彰化監獄旁的二溪路，該路交通流量大，駕駛人就可能停比較久。

陳永傑說，若要停等號誌時間縮短，恐要等等將來高架路段通車後，屆時因主幹道交通流量大，副幹道流量小，調整號誌時間才有意義。

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