為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台76線西延線成「龜速公路」？號誌不連續 駕駛開到懷疑人生

圖為今年通車的台76線西延段平面道路，全長11.9公里，沿路有多個路口號誌，停等時間久，被譏為龜速公路。（照片由彰化縣府提供）

圖為今年通車的台76線西延段平面道路，全長11.9公里，沿路有多個路口號誌，停等時間久，被譏為龜速公路。（照片由彰化縣府提供）

2024/06/24 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣台76線西延線平面路段今年1月完工通車，全長11.9公里，時速限制達70公里，可大大縮短民眾通往王功、二林的通車時間，但由於是平面道路，仍有多個路口交通號誌，民眾發現，這些路口交通號誌並沒有連動，以致「快速道路」，逢路口便遇紅燈停車，宛如「龜速公路」。

台76線西延線今年1月就通車，道路寬廣、筆直，加上時速限制可達70公里，沿路又無取締照相，許多要前往二林或王功、芳苑的民眾都取道這條平面快速道路。

若以時速70公里，開11.98公里，應該不到10分鐘就可以到末端即芳苑台17線，但很多用路人反應「沒有比較快」，原因是沿線多個路口號誌不連續，「幾乎站站停」，有人說，等紅燈，等到懷疑人生，「這怎能算是快速道路」、「根本是龜速公路」。

對此交通部新建工程分局長陳永傑表示，主幹道台76線延伸線平面道路交會多條副幹道，目前這些副幹道的流量甚至比主幹道更大。台76線號誌停多久，主要取決於副幹道的交通流量，例如通過彰化監獄旁的二溪路，該路交通流量大，駕駛人就可能停比較久。

陳永傑說，若要停等號誌時間縮短，恐要等等將來高架路段通車後，屆時因主幹道交通流量大，副幹道流量小，調整號誌時間才有意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鼻酸！台76線小貨車墜橋奪父子2命驗屍 家人泣訴肇事者沒道歉
2024/02/06 14:16

鼻酸！台76線小貨車墜橋奪父子2命驗屍 家人泣訴肇事者沒道歉
台76線八卦山隧道7車連環撞 1人受傷送醫
2024/02/21 13:57

台76線八卦山隧道7車連環撞 1人受傷送醫

鳳山中城計畫夯 公辦都更捷運宅搶手
台76線八卦山隧道 6/25、26兩日封閉60分鐘防災演練
2024/06/20 11:06

台76線八卦山隧道 6/25、26兩日封閉60分鐘防災演練
台76線西延段進度曝光 後年8月全線完工
2024/06/24 13:43

台76線西延段進度曝光 後年8月全線完工
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播