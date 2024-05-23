自創「過期奶精回春法」販售咖啡包 伯享生技董座施春宏重判4年

伯享公司將有問題的奶精調製成卡布奇諾白咖啡販售。（翻攝衛福部食藥署網站）

2024/05/23 16:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕專門經營早餐店咖啡原料的伯享生技公司，董事長施春宏自創「產品回春法」，把即將過期奶精，摻入微量麥芽糊精攪伴，成為「全新的半成品」，保存期限立即「延壽」2年，並以此製作三合一咖啡等成品，法官痛斥他貪圖利益，把責任甩鍋給員工，毫無職業道德，還厚顏說「這是產品回春」，依詐欺取財罪重判4年，並命其繳回不法所得910萬元。

判決書指出，伯享公司於2018年7月和9月，分別有2650公斤和3500公斤的奶精即將過期（保存期限2年），該公司卻在產品即將到期前7天，開立「廠內生產製造單」，分別摻入6公斤、7公斤的麥芽糊精攪拌，重新包裝，成為「奶精半成品」，保存期限得以「延壽」2年，又以該「奶精半成品」製成三合一咖啡、奶茶、卡布其諾咖啡等31項產品，流入市面，總共不法獲利910萬元。

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事發後，施春宏把所有責任都推給李姓廠長，他辯稱，自己對食品製造不了解，都是下面「黑白舞」，他就是太信任下屬才會出包，還說，產品在有效期間混合其它原料，從混合當日起算，有期期限就是2年，公司有實驗室會做細菌檢查，「我是笨老闆」，事事都要向廠長請示，製作流程也是廠長負責，這種「產品回春法」也是李廠長教他的。

李姓廠長完全否認，他說，奶精即將過期，他建議報廢掉，但董事長說「只要加入麥芽糊精，攪一攪就可以增加2年壽命」，他們曾用小批量做實驗，然後再試各項產品，董事長還下字條，指示奶精、咖啡、麥芽糊精的比例成份。李姓廠長還當庭拿出董事長手寫配方比例字條，證明所言不假。

法官對李春宏的辯詞不予採信，判決書指出，被告3人無視食安法的規定，把逾期的原料投入生產，把產品的風險轉嫁給社會大眾，尤其施春宏社經地位優渥，在犯罪過程中具主導地位，無視原料過期，不顧員工的勸阻，心存僥倖，投入生產，審理過程中，一方面稱自己是「笨老闆」，一方面仗著專業，扭曲法令，異想天開，自認可以讓產品「無限回春」，犯後又想方設法為自己卸責，絲毫不見悔意，為富不仁，莫此為甚，因此判處4年徒刑。至於被迫配合的李姓廠長則被判1年4月徒刑，緩刑4年。

伯享公司成立於1985年，擁有岡山廠、白河廠，專門經營咖啡等各項食品原料銷售。

伯享公司自創售「產品回春法」，把即將過期的奶精加入麥芽糊精，保存期限延壽2年。圖為出包的奶精。（翻攝衛福部食藥署網站）

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