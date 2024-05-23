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兄弟檔詐團水房擺關公擋煞 卻擋不住高市刑大攻堅圍捕

台中兄弟檔詐團水房擺巨型關公（紅圈）擋煞，仍擋不住高市刑大攻堅圍捕。（民眾提供）

台中兄弟檔詐團水房擺巨型關公（紅圈）擋煞，仍擋不住高市刑大攻堅圍捕。（民眾提供）

2024/05/23 15:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕24歲林姓男子和弟弟組成兄弟檔詐騙集團，哥哥負責找人頭帳戶及水房，弟弟專責機房並與中國詐團接洽，黃姓女子被騙400萬元報警，高雄市刑大鎖定林姓兄弟，北上台中逮捕2嫌，搜索發現兄弟擺放一尊與人同高的關公原木雕，意圖擋煞，卻擋不住警方攻堅行動，被依刑法詐欺罪、洗錢防制法等送辦。

高市刑大今天宣布破獲詐騙水房，查扣做案手機8支、平板電腦、電腦主機、點鈔機等證物，詐騙集團以LINE投資群組當餌，誆騙被害人加入假投資APP，再以代操抽股票為由行騙。被害人欲出金時，詐團反再騙繳保證金，最後封鎖拒絕出金，高雄黃姓女子去年7月被騙投資，短短2個月內受騙400萬元。

警方調查，林男疑成立假投資水房，在IG上發放「想賺錢的都來，一天15000-30000」標語，收購人頭帳戶，再以假投資手法詐騙被害人，兄弟檔行蹤飄忽不定，時常寄宿在張姓女友人家，專案小組北上台中逮人，全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送橋頭地方檢察署偵辦。

根據高雄市刑大統計，今年1至4月詐欺案件發生766件、破獲1125件、破獲率146.87%，較去年同期發生695件、破獲746件、破獲率107.34%比較，發生數增加71件（+10.22%），破獲數增加379件（+50.8%）、破獲率增加39.53個百分點，發生數增加為「六都第2低」，破獲率增加為「六都第1」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市刑大遠赴台中市逮捕兄弟檔詐團水房，發現屋內擺設巨型關公擋煞。（民眾提供）

高市刑大遠赴台中市逮捕兄弟檔詐團水房，發現屋內擺設巨型關公擋煞。（民眾提供）

高市刑大遠赴台中市逮捕兄弟檔詐團水房，發現屋內擺設巨型關公擋煞。（民眾提供）

高市刑大遠赴台中市逮捕兄弟檔詐團水房，發現屋內擺設巨型關公擋煞。（民眾提供）

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