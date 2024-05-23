殺人未遂犯脫逃醫院通報延誤 基隆市將懲處

殺人未遂犯逃脫通報慢，基隆市長謝國樑表示，相關懲處近日出爐。（記者盧賢秀攝）

2024/05/23 10:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕殺人未遂犯簡郁紘在基隆某醫院監護處分時趁隙脫逃，在北北基3縣市流竄了4天，昨晚終於落網，這期間造成人心惶惶，基隆市長謝國樑今天表示，醫院通報速度慢，已要求衛生局把所有事實調查清楚，相關懲處在這個週末公布。

至於外界質疑警方辦案訊息未即時透明，引起人心惶惶，謝國樑表示，會與警方檢討有關辦案細節及流程。他認為警方很努力要把嫌犯盡速找出來，但在社會溝通做得不那麼即時，未來兼顧訊息透明和辦案需要之間，希望警局把辦案情況更迅速、透明向社會大眾報告。

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此外，議長童子瑋對於基隆市公共監視器故障率居高不下，屢有民怨，希望藉簡男脫逃一案，府會充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，加強監視器妥善率。

謝國樑表示，基隆市警局的監視器超過10年沒有更換，警察局有5年更換計畫，因疫情關係，第一批的5年更換今年4月才開始，他上任後，提出補助里鄰民眾3500元計畫，由申請店家或民宅負擔電費和網路費，政府很努力推動監視器妥善，包括警方和民間，現在每里約有20、30支以上監視器，等警方建置太冗長，民間如有需要，市府就會補助建置。

在簡男脫逃個案中議長童子瑋質疑監視器的妥善率。（記者盧賢秀攝）

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