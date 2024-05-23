為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

殺人未遂犯脫逃醫院通報延誤 基隆市將懲處

殺人未遂犯逃脫通報慢，基隆市長謝國樑表示，相關懲處近日出爐。（記者盧賢秀攝）

殺人未遂犯逃脫通報慢，基隆市長謝國樑表示，相關懲處近日出爐。（記者盧賢秀攝）

2024/05/23 10:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕殺人未遂犯簡郁紘在基隆某醫院監護處分時趁隙脫逃，在北北基3縣市流竄了4天，昨晚終於落網，這期間造成人心惶惶，基隆市長謝國樑今天表示，醫院通報速度慢，已要求衛生局把所有事實調查清楚，相關懲處在這個週末公布。

至於外界質疑警方辦案訊息未即時透明，引起人心惶惶，謝國樑表示，會與警方檢討有關辦案細節及流程。他認為警方很努力要把嫌犯盡速找出來，但在社會溝通做得不那麼即時，未來兼顧訊息透明和辦案需要之間，希望警局把辦案情況更迅速、透明向社會大眾報告。

此外，議長童子瑋對於基隆市公共監視器故障率居高不下，屢有民怨，希望藉簡男脫逃一案，府會充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，加強監視器妥善率。

謝國樑表示，基隆市警局的監視器超過10年沒有更換，警察局有5年更換計畫，因疫情關係，第一批的5年更換今年4月才開始，他上任後，提出補助里鄰民眾3500元計畫，由申請店家或民宅負擔電費和網路費，政府很努力推動監視器妥善，包括警方和民間，現在每里約有20、30支以上監視器，等警方建置太冗長，民間如有需要，市府就會補助建置。

在簡男脫逃個案中議長童子瑋質疑監視器的妥善率。（記者盧賢秀攝）

在簡男脫逃個案中議長童子瑋質疑監視器的妥善率。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凶手買刀吞藥 預謀中捷開殺戒
2024/05/23 05:30

凶手買刀吞藥 預謀中捷開殺戒
被砍高中生父：中捷應配置維安設施
2024/05/23 05:30

被砍高中生父：中捷應配置維安設施

利用網路販售菸酒 觸法受罰得不償失
殺人未遂脫逃犯簡郁紘落網 新北市29區校園明起重新開放
2024/05/22 21:11

殺人未遂脫逃犯簡郁紘落網 新北市29區校園明起重新開放
殺人未遂犯簡郁紘雙北趴趴走4天落網 警漏夜押回基隆偵訊中
2024/05/22 22:31

殺人未遂犯簡郁紘雙北趴趴走4天落網 警漏夜押回基隆偵訊中

女神代言美白保養品 驚爆得獎內幕！
專家：若學鄭捷 企圖把自己英雄化
2024/05/23 05:30

專家：若學鄭捷 企圖把自己英雄化
殺人未遂逃犯落網 台北市校園明起恢復開放
2024/05/22 21:31

殺人未遂逃犯落網 台北市校園明起恢復開放
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播