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殺人未遂犯簡郁紘雙北趴趴走4天落網 警漏夜押回基隆偵訊中

男子簡郁紘本月19日從精神醫院逃脫後今晚落網，基隆市警四分局連夜趕往新莊分局將簡男押回偵辦。（記者林嘉東攝）

男子簡郁紘本月19日從精神醫院逃脫後今晚落網，基隆市警四分局連夜趕往新莊分局將簡男押回偵辦。（記者林嘉東攝）

2024/05/22 22:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕因犯下殺人未遂罪遭判處監護處分的男子簡郁紘，19日從基隆市精神醫院脫逃後，不斷換搭公車、捷運等交通工具，還變裝在基隆市、新北市、台北市趴趴走4天，今（22）日晚間在新北市新莊區落網。基隆警方連夜至從新北市警局新莊分局將簡男帶回偵訊，明天一早將他遞解歸案。

警方追查，簡男19日從基隆市精神醫院逃脫後，即搭乘公車潛逃往搭客運抵達台北市，並在南京、三民路的站牌下車，徒步沿市民大道走到台北車站後，躲藏在地下街內。

19日晚間，簡男曾到西門徒步區悠閒的聽街頭藝人唱歌，隨後躲在成都路某大樓的樓梯間睡覺；隔天凌晨4時左右，到龍山寺周邊想找臨時工打工，但未受雇用。

上午11時，簡男被監視器拍到步行進入台北捷運龍山寺站，轉搭台北捷運11點14分從新北市板橋新埔捷運站出站後，失去蹤影。

新北市警局接獲基隆警方通報後，立即組成專案小組，掌握簡男走出新埔捷運站後改搭公車，前往新莊丹鳳地區藏匿。今天晚間7點30分，新莊警方在新莊區雙鳳街某公寓1樓逮到他時，簡男已換掉身上穿的格紋襯衫長袖，換成藍色T恤。

基隆市警四分局獲報後連夜到新莊分局將簡男帶回偵訊，釐清他從監護醫院脫逃後的去處，以及他逃亡期間，有無友人接應他逃亡，漏夜偵訊中。

簡郁紘去年1月在台北市西門町隨機攻擊路人，住院接受監護處分。另犯下殺人未遂案件，被判處3年徒刑，執行前須監護5年，今年3月被收治在基隆市某精神醫院監護。

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