逃脫人犯簡郁紘偵辦動態更新慢 童子瑋：建議警局設置監控中心

基隆市監視器故障率高，此次在追捕犯嫌時，嚴重影響偵辦時效。（記者吳昇儒攝）

2024/05/22 09:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕犯下殺人未遂案的男子簡郁紘19日在基隆市某醫院監護趁放風時逃逸，引起民眾恐慌，警方昨雖公布簡男的逃逸路徑，但卻是兩天前的動態，導致人心惶惶，最終鎖定簡男於當日下午進入台北市。據悉，因基隆的監視器設備不夠完善，導致追緝困難。基隆市議長童子瑋昨夜在臉書上提出，應建置「監控中心」，改善監視器妥善率困境。

簡男脫逃一事引起基隆市民恐慌，甚至出現臉書社群有民眾亂PO文指出，他出現在七堵地區。此舉引起市府關注，昨日上午特別召開記者會，說明簡男的逃逸動態；直至記者會結束前，公布的動態均為19日當日發生的情形，下午才追查出他已經逃到台北市，並在南京東路下車。

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基隆市議長童子瑋昨日晚間則在臉書上指出，長期以來，基隆市的公共監視器故障率居高不下，屢有民怨。現這值開議期間，希望藉簡男脫逃一案，府會有統一共識能充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，建立改善長久機制與目標期程。

童子瑋建議，由警察局建置基隆市監視器管理維護的專責單位「監控中心」，統籌全市監視器事宜。與鄰里、民政、環保等等相關業務需要調動監視器時進行對接，長久也便於進行智慧化與大數據資料的積累。共同補起安全漏洞，讓市民生活無慮，警察辦案無礙，讓市民安心。

議長童子瑋建議警察局建置基隆市監視器管理維護的專責單位「監控中心」，統籌基隆市監視器事宜。（記者吳昇儒翻攝）

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