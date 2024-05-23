被砍高中生父：中捷應配置維安設施

發生無差別砍人後，中捷「班班列車有捷警」。 （警方提供）

2024/05/23 05:30

為自保帶長傘乘客變多 中捷班班有警

〔記者蔡淑媛、許國楨、張瑞楨、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中捷運二十一日發生車廂內隨機砍人案，十七歲呂姓高中生遭二十歲洪嫌持刀砍中三刀，刀刀斷骨，呂生父親說，兒子能活著，要感謝英勇乘客制伏嫌犯，呼籲中捷能配置維安設施，保護乘客安全，否則「家長不放心讓小孩再坐捷運」。

呂生右胸、右肩及後背、右上臂分別有十、十二、八公分傷口，造成肋骨及手骨折，幸好無氣血胸，術後傷勢穩定，已從加護病房轉到普通病房。呂父說，兒子傷勢嚴重，輸了很多血，手術後傷勢好多了，兒子告訴他，他是第一個被砍的，不知道是什麼狀況，被砍後無力也沒有工具反擊。

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對於洪嫌父母要向傷者致歉，呂父說，目前沒有接到對方連繫，相信對方父母與自己一樣很心痛，但孩子做事自己當，已經二十歲了，不能還靠爸媽，他不責怪對方父母，但嫌犯要負起法律責任，讓社會安心。

呂父謝謝英勇乘客，但他認為中捷車廂應配置維護乘客防身安全器材，他看到乘客用雨傘、用手阻擋嫌犯行凶，實在不安全。

呂父說，捷運車廂維安配備的確必須加強，否則家長不放心讓小孩再坐捷運，這是很嚴重的事，第二條捷運再蓋下去是否還有人坐，他也願意捐助設備，如滅火器等器具，他說昨晚一夜沒睡，仇恨沒有用，希望大中捷能改善維安、嚇阻設施。

歷經這場恐怖攻擊，昨天不少乘客為自保帶長傘搭車，高鐵也呼籲旅客留意車廂前後「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕位置，按下就可直接聯絡列車長通報安全狀況。

中捷隨機砍人案曝露出警力配置不足、捷警竟搭「小黃」衝場等問題，引發各界關切，中市警局表示，即日起「班班列車有捷警」，也透過中捷沿線派出所的警力，加強捷運車站巡簽與守望，並立即增加全線十八車站的警用機車預置，提升員警機動力。

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