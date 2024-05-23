凶手買刀吞藥 預謀中捷開殺戒

洪生被記者詢問砍人動機？是否願意道歉？他兩眼直視前方，沒有回應。 （記者張瑞楨攝）

2024/05/23 05:30

賴清德︰用最嚴厲態度 譴責暴力與不法行為

〔記者張瑞楨、許國楨、張軒哲、陳昀／綜合報導〕台中檢警昨天繼續偵辦洪姓護專生於台中捷運隨機砍人案，發現他行凶的三把刀，早於一週前即購買，顯然是預謀犯罪，行凶前還一口氣吃下八顆鎮定劑，至於犯罪動機，據指出，有洪生可能支持廢除死刑，想以此凸顯議題等三項，台中地檢署以他涉嫌殺人未遂重罪，且有反覆犯罪之虞等二項理由聲押獲准。

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洪生恐反覆犯罪收押

針對台中捷運隨機殺人案，總統暨民進黨主席賴清德昨天在中執會上表示，「我要用最嚴厲的態度譴責暴力與不法行為」，希望相關單位與地方政府，更緊密地從警政、大眾運輸安全、社會安全網等方面合作，特別是加強心理衛生資源，避免相關事件再發生。賴也感謝許多見義勇為的民眾，第一時間避免傷害擴大。

是否願意道歉？ 洪生不回應

洪生的母親昨天聘請律師陪同偵訊至下午，洪生從台中市警局第六分局移送至中檢時，針對記者詢問砍人動機？是否願意道歉？他兩眼直視前方，沒有回應；另外，洪生父母五度鞠躬向傷者與社會道歉，洪父更是反覆自責說，「我是個失敗的爸爸」，他最憂心的是呂姓高中生等二位傷者，希望能探視二人道歉，但再多誠意，甚至下跪道歉，也無助於兒子沒教好的事實，至於兒子行凶動機，他強調已把病歷全交給檢察官。

住摩鐵2天 鄭捷犯案日下手

案情部分，調查顯示洪生預謀已有一段時間，他早於行凶前一週，即在高雄市路竹區五金行買三把刀，十九日傍晚帶刀搭高鐵到中市，入住汽車旅館二天後，廿一日、也就是鄭捷犯案十週年的同一天，上午十時許退房，搭計程車於十一時三分抵達中捷水安宮站，把裝有五種身心科藥物的手提袋，放入站區的置物櫃，再到三樓廁所吞八顆鎮定劑，十三分進入車廂，列車啟動不到二分鐘即揮刀砍人。

傳女友父任職高捷 才易地犯案

車廂監視畫面顯示，洪生於十四分持刀揮砍乘客，九名乘客尖叫往後方逃命，一位外籍女子楞了四、五秒，洪生伸手抓她，她機警起身躲過，跟其他乘客往後方奔跑，洪生繼續往前，亂砍楞住的呂姓高中生，乘客尖叫驚慌奔逃。

至於砍人動機？為何從台南搭高鐵到台中犯案？據透露，住高雄市的洪生，女友的父親任職高雄捷運相關單位，他唯恐在高雄捷運犯案，對女友不好交代、女友父親不諒解；台北捷運則曾發生過鄭捷殺人案，不想在同一個地區，才決定台中捷運下手。

另外，傳出洪生對死刑執行有特定看法，加上大法官上月才討論此議題，研判洪生希望引起社會關注，不過上訴三種說法，均未獲證實。

預謀中捷砍人時序表

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