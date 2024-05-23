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專家：若學鄭捷 企圖把自己英雄化

乘客逃命，一位外籍女險被洪生抓住，她機警起身躲過。 （陳俞融議員提供）

乘客逃命，一位外籍女險被洪生抓住，她機警起身躲過。 （陳俞融議員提供）

2024/05/23 05:30

〔記者王冠仁、黃旭磊／綜合報導〕洪姓護專生在台中捷運犯下震驚社會的隨機砍人案，幸被見義勇為民眾制止，才沒有釀成更大的傷亡。對此，有學者認為，洪應該具有「病理人格」，且恐怕長期欠缺關愛、渴望受注意，才在鄭捷殺人案十週年當天「有樣學樣」，也極有可能藉模仿、學習，企圖把自己行為英雄化。

學者︰洪學救人行為卻相反 恐有病理人格

中正大學犯罪預防學系教授許華孚指出，洪嫌是護專生，照理來說念護校會培養救人的信念與技巧，但洪的行為恰恰相反。由此可見，洪嫌可能具病理人格，並且有情緒障礙、失控的情況。

洪嫌可能在現實生活、學校課業、人際關係上，面臨挫折、壓力或失敗，才會透過這樣的犯行宣洩心中壓力。由於他犯案當天恰好是鄭捷隨機殺人案十週年，如果他近來透過媒體、網路看到鄭捷案相關回顧、影像，或許因此埋下他想模仿的契機。

不過，許華孚認為，洪嫌準備三把刀子，也做出了這種不顧後果的行為，如果他想要，應該可以更凶狠，實際上卻沒有；這極有可能是他長期欠缺關愛，想透過這樣的行為來進一步吸引外界注意與目光。

中正大學犯罪預防學系教授鄭瑞隆也認為，如果洪不知道當天是鄭捷案十週年，那就是巧合；如果知道，就極有可能是想模仿、學習，企圖把自己行為英雄化。此外，洪準備三把刀子，還北上台中過夜，由此可見他絕對是有預期、有準備，不是迷迷糊糊亂犯案；至於全台有捷運的地方很多，為何要選台中，也需要進一步釐清洪是否對台中有特殊的關係與糾葛。

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