大馬國際包裹寄軟糖內含毒 警查獲4千萬元海洛因4人收押

警方今宣告破案，依毒品罪及組織犯罪條例法辦主嫌48歲莊男等8人，莊及3名成員遭羈押，其餘四名成員5到10萬元交保。 （記者鄭景議翻攝）

2024/05/21 17:02

〔記者鄭景議／台北報導〕刑事局偵查第三大隊警方，日前接獲財政部關務署通報通報有自馬來西亞寄出內含餅乾、軟糖的國際包裹中，藏有一級毒品海洛因，警方組專案小組深入追查，逮到上游運毒集團，共查獲黑市價約4千萬元海洛因，警方今宣告破案，依毒品罪及組織犯罪條例法辦主嫌48歲莊男等8人，莊及3名成員遭羈押，其餘4名成員5到10萬元交保。

警方調查，莊姓主嫌與黑幫威震集團成員劉男共組運毒集團，透過人頭仲介郭男接洽，找到家住大溪一名患有癌症的溫姓男子，以20萬元為誘因要溫男提供證件，來充當收件人頭。

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警方發現包裹中含有海洛因後，立刻組成專案小組，並追查包裹去向，發現包裹寄送到溫男所住的獨棟民宅，警方仍不動聲色，持續跟監埋伏蒐證，包裹經層層轉手，最後送到莊姓主嫌的運毒集團手中時，警方才一次收網。

警方分四波搜索，今年1至3月前往莊姓主嫌等人住家，共逮捕含郭男及溫男在內共8名運毒集團成員，收網過程中還在姬姓犯嫌車上查扣3.4公斤海洛因，共計查扣超過7公斤海洛因，黑市價約4千萬元，訊後將8人依毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移請台北地檢署偵辦。

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警方組專案小組深入追查，逮到上游運毒集團，共查獲黑市價約4千萬元海洛因。（記者鄭景議翻攝）

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