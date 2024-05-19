運毒來台起訴 澳洲民眾發起營救五孩媽

五十六歲澳洲籍婦女VOULGARIS DEBBIE（黛比）涉嫌運毒來台，遭檢方起訴，澳洲當地認為黛比是無辜的，正發起連署援救這位媽媽運動。（摘自網站）

2024/05/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕五十六歲澳洲籍婦人黛比（VOULGARIS DEBBIE），去年十二月搭乘長榮航空班機由馬來西亞來台，被航空警察局安全檢查大隊在其行李箱夾層查獲第一級毒品海洛因、古柯鹼等重達四公斤多，市價超過四千萬元；桃園地檢署依違反毒品危害防制條例罪將她起訴。

桃園檢方：有新事證可提出

據悉，澳洲當地認為黛比是無辜的，正發起連署援救這位有五名兒女媽媽的運動。對於澳洲的連署行動，檢方表示，該名澳洲籍婦人來台時的行李中，確實藏放大量毒品，案件起訴後，婦人已隨案移送法院，若全案有任何有利於被告的新事證，均可向法官提出。

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航警及關務署是在去年十二月十日下午六點四十分，在桃園國際機場第二航廈執行入境行李X光儀檢查時，發現一件自馬來西亞託運來台的行李，X光影像顯示有異；黛比提領行李後，海關查驗台人員上前攔查，果然在行李箱夾層起出一包毛重約七公斤白色粉狀物，確認是淨重三八九○．○三公克海洛因、及淨重三八四．八公克古柯鹼。

數萬元酬勞帶衣服 不合常理

檢警追查，黛比與販毒集團約定以美金一千八百元代價，以及提供住宿、交通費用等，協助運毒來台；黛比應訊時表示，她不知道託運行李內有一級毒品，以為只是衣服。據悉偵辦人員認為，收受折合台幣數萬元的酬勞，以及全部食宿皆招待，卻只是幫忙帶衣服，不合常理。

搶救黛比的網站提到，黛比目前被關在台灣，任何認識（黛比）或見過她的人，都瞭解她純潔善良，是五個孩子的母親；援救行動者認為黛比沒有犯罪，發起在請願書上簽名，提交給法院，幫助該位母親獲得自由。

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