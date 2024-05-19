毒蟲拒捕逃到台中會女友 蘆洲警追緝逮回毒鴛鴦

新北市警蘆洲分局到中部逮獲拒捕逃亡的通緝犯唐男及女友這對毒鴛鴦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/19 11:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局掌握唐姓通緝犯藏身蘆洲三民路一帶，緝捕時唐嫌一路拒捕，衝過成蘆橋攔檢點，撞倒一輛機車，隨後逃往五股也險些撞上行人，警方開三槍制止，唐嫌駕車到林口棄車逃逸，警方展開追棄，發現歹徒搭小黃沿路南下，藏身台中北屯區一間摩鐵，今天凌晨掌握他與女友外出，一舉逮獲毒鴛鴦，起出海洛因及安非他命吸食器，逮獲毒鴛鴦送辦，一併將唐嫌押解歸案。

蘆洲警分局16日晚間在蘆洲區三民路查緝47歲毒品通緝犯唐嫌，見他駕車出現，上前攔捕，但唐嫌一路拒捕，先是衝過成蘆橋攔檢點，撞倒一輛機車，逃到五股時已被警方包圍，企圖衝撞行人拒捕，警方連開三槍制止仍被逃脫，掌握唐嫌逃亡至林口後棄車逃逸。

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警方一路追查，發現涉及槍砲案、毒品案被士林地檢署發布通緝的唐嫌駕車拒捕，專案小組發現唐嫌案發後搭計程車逃亡，途經桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市，沿途五度換車製造斷點，躲避警方查緝。

警方出動6組、20名警力連夜調閱監視器追緝犯嫌，鎖定犯嫌暫住於台中市北屯區一間摩鐵，18日晚間10時許在中市梅川東路上發現唐嫌及女友43歲余女現身，湧上逮捕歸案，查扣一包微量海洛因、一組安非他命吸食器，全案依法偵辦。

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新北市警蘆洲分局到中部逮獲拒捕逃亡的通緝犯唐男及女友這對毒鴛鴦。（記者吳仁捷翻攝）

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