毒蟲拒捕逃到台中會女友 蘆洲警追緝逮回毒鴛鴦
2024/05/19 11:51
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局掌握唐姓通緝犯藏身蘆洲三民路一帶，緝捕時唐嫌一路拒捕，衝過成蘆橋攔檢點，撞倒一輛機車，隨後逃往五股也險些撞上行人，警方開三槍制止，唐嫌駕車到林口棄車逃逸，警方展開追棄，發現歹徒搭小黃沿路南下，藏身台中北屯區一間摩鐵，今天凌晨掌握他與女友外出，一舉逮獲毒鴛鴦，起出海洛因及安非他命吸食器，逮獲毒鴛鴦送辦，一併將唐嫌押解歸案。
蘆洲警分局16日晚間在蘆洲區三民路查緝47歲毒品通緝犯唐嫌，見他駕車出現，上前攔捕，但唐嫌一路拒捕，先是衝過成蘆橋攔檢點，撞倒一輛機車，逃到五股時已被警方包圍，企圖衝撞行人拒捕，警方連開三槍制止仍被逃脫，掌握唐嫌逃亡至林口後棄車逃逸。
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警方一路追查，發現涉及槍砲案、毒品案被士林地檢署發布通緝的唐嫌駕車拒捕，專案小組發現唐嫌案發後搭計程車逃亡，途經桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市，沿途五度換車製造斷點，躲避警方查緝。
警方出動6組、20名警力連夜調閱監視器追緝犯嫌，鎖定犯嫌暫住於台中市北屯區一間摩鐵，18日晚間10時許在中市梅川東路上發現唐嫌及女友43歲余女現身，湧上逮捕歸案，查扣一包微量海洛因、一組安非他命吸食器，全案依法偵辦。