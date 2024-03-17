白跳了！ 毒鴛鴦癡情男為愛飯店跳樓狂奔 沒想到女友也遭通緝

通緝中張男擔心女友無人照顧，自2樓房間一躍而下拔腿狂竄。（警方提供）

2024/03/17 15:00

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒鴛鴦前天投宿台中市中區某飯店，警方清查旅客資料查訪時，通緝中張男唯恐女友無人照顧，為規避查緝，二話不說就自2樓房間一躍而下拔腿狂竄，隨即被警方追捕攔獲時，這才得知女友也遭通緝，警方此次行動是衝著女友而來，讓他當場傻眼哀嚎說：「早知道不跳了！」，訊後雙雙解送歸案。

經查，34歲張男因詐欺案遭台中地檢署通緝，27歲林姓女友則因毒品案遭台南地院通緝，林不知女友遭通緝，當天以女友名義登記一起入住台中市某家飯店，轄區第一分局繼中所接獲該飯店有女性通緝犯入住情資，員警林正傑、吳佳侖、林威志前往查訪到兩人投宿2樓住房敲門，表明身分要求配合臨檢，但住客遲不開門。

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雙方僵持之際，突然聽見門內傳出「碰！碰！」巨響，吳員研判該犯嫌應是逃跑了，立即衝出飯店隨即見穿黑衣張男光著腳在巷弄內狂奔，經追趕攔下後，張男虛脫地躺在地上並氣喘吁吁地表示「我是地檢通緝啦！」，但讓張男最傻眼的是，員警告知同房的林姓女友竟然也是通緝犯！此次行動也是衝著林女而來。

張男得知此次訊息後馬上從地板彈起，抱頭摀嘴震驚地問：「蛤？為何？」原來當時張男自知遭通緝，在聽到員警上門查訪時，深怕被抓後會讓女友孤獨一人，沒有人可以照顧，情急之下才會為愛人跳樓，想要逃避追緝，事後張男也向員警表示：「一開始不覺得2樓有這麼高，早知道不跳了！」

員警同時在房內查獲兩人持有毒咖啡包及K盤，訊後全案除依毒品罪嫌送辦，也將這對毒鴛鴦分別解送歸案；第一分局長鍾承志呼籲，逃避法律責任，並不能讓本身應負罪責脫鉤，終究難逃恢恢法網，另提醒民眾如發現可疑人、事、物，可撥打110報案專線，員警將立即到場處理，給大眾一個安心無虞的生活空間。

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原來警方是衝著被通緝的林女（白衣）而來。（警方提供）

警方在房內查獲K盤。（警方提供）

警方在房內查獲毒咖啡包。（警方提供）

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