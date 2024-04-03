雄警圍捕毒鴛鴦、藥腳3人 查獲多項毒品

警方追捕曾姓藥腳，最後在一處防火巷內將他壓制逮捕。（民眾提供）

2024/04/03 12:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄刑大今天（3日）宣布破獲以販毒為生的毒鴛鴦劉男（52歲）、高女（44歲），並逮捕到藥腳曾男（50歲），查獲海洛因、安非他命、大麻等毒品。

警方指出，警方獲報劉男、高女等毒販流竄於北高雄，於楠梓、大社及三民區某傳統市場巷弄內等處交易毒品，經蒐證後，報請地檢署指揮偵辦，經向法院聲請搜索票、拘票，前天（1日）刑警大隊與三民二分局兵分多路前往三民區及大社區某旅館埋伏逮人。

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刑大表示，藥腳曾男於三民區交易毒品後，發現有異拔腿就跑，於市場巷弄迂迴逃竄百公尺，最後鑽入滿是溝渠電線雜物的防火巷內，仍被警方多方包抄圍捕，並在其身上及租處查獲2包海洛因毒品。

警方緊接再持搜索票、拘票循線至大社區某汽車旅館內攻堅逮捕劉、高2名藥頭，另再於租屋處等地搜索，查獲分裝準備出售之毒品，共查扣海洛因11包（9公克）、安非他命11包（18公克）、大麻1包（2公克）、手機7支、平板2台及現金4萬多元等證物，另高女、曾男已分別因毒品案被通緝，全案依違反毒品違害防制條例移送地檢署偵辦。

警方表示，為防制毒品危害，高市警方持續加強查緝製造、運輸及販賣毒品等上游犯嫌，掃蕩製毒工廠、混合式毒品分裝場及走私毒品案件。去年共計查獲製造、運輸、販賣案件共585人，較2022年477人，增加108人、上升22.64%；重大毒品案件如製毒工廠、新興毒品分裝場等，去年共計查獲65件，較前年35件，增加30件、上升86%。

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警方在汽車旅館內逮捕劉男（52歲）、高女（44歲）2名藥頭。（民眾提供）

警方查扣多包海洛因、安非他命、大麻等毒品和相關證物。（民眾提供）

警方查扣的毒品吸食器。（民眾提供）

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