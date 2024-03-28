槍殺藥腳棄屍防風林流浪狗啃遺體曝光 槍手判17年定讞
2024/03/28 11:37
〔記者張文川／台北報導〕台南市男子林文宗前年10月與吳姓藥腳在車內為了毒品交易糾紛起爭執，持改造手槍朝吳男右胸開2槍斃命，棄屍於台南市安南區北汕尾一路防風林，2天後民眾發現流浪狗在啃食屍體而報警。歷審皆考量自首且已和解賠償死者家屬，將林男判處17年徒刑定讞。
判決指出57歲林文宗因與42歲吳姓藥腳有毒品糾紛，2022年10月29日上午約吳男開車外出談判。
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車從台17線行經台南七股區往將軍區路段，2人在車內為毒品案糾紛起爭執，林氣得拿出1把改造手槍朝後座的吳男右前胸連續開2槍，第1槍是啞彈、第2槍打中，造成吳男胸部大量內出血、休克當場斃命。
林男與車上2名友人（依棄屍罪各判10月、8月定讞）把遺體載到安南區北汕尾一路的防風林內棄屍。
2天後林男將2把改造手槍、2顆制式子彈與46顆改造子彈，丟棄在防風林外沙灘蚵堆內，見到棄屍處已拉起警方封鎖線，當日傍晚即到警局自首，謝隨後亦自首，隔天警方拘提杜男到案。
一審台南地院及二審台南高分院皆考量，林男主動自首投案主動供述殺人犯行，深感懊悔，已與死者父親達成和解並履行賠償完畢，吳父表明願原諒林男，因此量處17年徒刑；最高法院駁回林男上訴確定。