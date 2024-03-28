槍殺藥腳棄屍防風林流浪狗啃遺體曝光 槍手判17年定讞

台南市三分局警方在安南區北汕尾一路的一處防風林發現遭槍殺遺棄且已遭野狗啃咬的吳姓藥腳遺體。（圖：民眾提供）

2024/03/28 11:37

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子林文宗前年10月與吳姓藥腳在車內為了毒品交易糾紛起爭執，持改造手槍朝吳男右胸開2槍斃命，棄屍於台南市安南區北汕尾一路防風林，2天後民眾發現流浪狗在啃食屍體而報警。歷審皆考量自首且已和解賠償死者家屬，將林男判處17年徒刑定讞。

判決指出57歲林文宗因與42歲吳姓藥腳有毒品糾紛，2022年10月29日上午約吳男開車外出談判。

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車從台17線行經台南七股區往將軍區路段，2人在車內為毒品案糾紛起爭執，林氣得拿出1把改造手槍朝後座的吳男右前胸連續開2槍，第1槍是啞彈、第2槍打中，造成吳男胸部大量內出血、休克當場斃命。

林男與車上2名友人（依棄屍罪各判10月、8月定讞）把遺體載到安南區北汕尾一路的防風林內棄屍。

2天後林男將2把改造手槍、2顆制式子彈與46顆改造子彈，丟棄在防風林外沙灘蚵堆內，見到棄屍處已拉起警方封鎖線，當日傍晚即到警局自首，謝隨後亦自首，隔天警方拘提杜男到案。

一審台南地院及二審台南高分院皆考量，林男主動自首投案主動供述殺人犯行，深感懊悔，已與死者父親達成和解並履行賠償完畢，吳父表明願原諒林男，因此量處17年徒刑；最高法院駁回林男上訴確定。

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