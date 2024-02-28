槍殺逃泰通緝犯 一男逃回台聲押

泰國警方公布涉嫌殺槍殺石茂強的5名嫌犯長相及姓名。 （取自泰國PPTV）

2024/02/28 05:30

５嫌鳥獸散 一泰女在柬落網 還有３台男在逃

〔記者錢利忠／台北報導〕潛逃海外的強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍，泰方鎖定至少五人涉案，其中一名台籍男子周宇凡被泰警列為共犯，我國警方掌握周男前晚從柬埔寨返台，隨即請周男「協助問案」；台北地檢署昨先以關係人身分約談周，訊問六小時後，認為周未吐實，將周「當庭逮捕」並改列殺人及轉讓第三級毒品罪被告，以涉嫌重大，有逃亡、勾串及滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

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周宇凡稱知道有槍殺 否認參與

據悉，周男表示知道有槍殺案件，但他沒有參與開槍，目前檢警仍在釐清他涉案情況。

根據泰國警方公佈涉案五人的長相及姓名，分別為四十三歲許男「HAU PENG-YUAN」、四十二歲王男「WANG HUNG-TENG」、廿四歲周男「CHOU YU-FAN」、卅六歲林男「LIN KUANG –YUAN」等四名台男，泰女則是廿二歲「Piyanuch Thammarat」。

綜合泰媒報導，泰籍女嫌是兩個月前在曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road），向一名現居台灣的泰國公民租屋，懷疑石茂強就是在此租屋處遇害，而女嫌可能是被害人的女友，據知，該處常有泰國年輕人與華人臉孔者在此聚會，也時有豪車出入。

落網泰女 疑是死者的女友

泰警調查，廿五日凌晨二時許，石茂強騎車抵達女嫌租屋處，三名台灣男嫌同日凌晨二時卅分許抵達素萬那普機場，與第四名原本就在泰國的台灣男嫌會合後，凌晨三時十二分坐計程車抵達女嫌租屋處，不久後鄰居們聽見槍響，時值凌晨四時五十一分，隨後有輛紅色馬自達汽車駛離該區域，該車約上午七點卅分左右抵達素萬那普機場附近一條小巷，研判該車就是用來運送石茂強遺體。

五嫌犯案後逃至柬埔寨，再分別竄逃各處，刑事局國際科接獲泰警給予的四名台籍嫌犯英文姓名，要求協助清查身分，前天，國際科發現其中周男從柬埔寨搭機返台，隨即於機場約談他說明案情，詢後請回；全案現由刑事局國際科及泰國警方共同偵辦中。

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