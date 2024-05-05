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大型車致死案 林園分局展開一個月交通大執法

林園分局展開為期一個月交通大執法。（圖由民眾提供）

林園分局展開為期一個月交通大執法。（圖由民眾提供）

2024/05/05 14:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市近日發生數起大型車車禍致死案，林園區2日也有女騎士成輪下冤魂，林園分局今天起展開大型車交通違規大執法，為期一個月，同時加強宣導民眾與大型車保持距離，以免進入視野死角。

林園區沿海路、王公路口2日發生大貨車與機車擦撞案件，致30歲廖姓女子當場死亡，近日全市也發生數起大型車車禍致死案，高市警局規劃嚴加執法。

林園分局轄內有林園、大發、和發工業區，且緊鄰小港區臨海工業區，大型車如過江之鯽。林園分局統計，轄內今年初迄今，大型車A1案2件、A2案61件、A3案153件。

林園分局指出，近期規劃為期一個月專案執法勤務，對於行駛經過林園、大寮區大型車輛，特別針對闖紅燈、車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且能否正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定等違規項目，加強稽查取締。

林園分局表示，今年初迄今告發取締大型車違規闖紅燈、車輛未依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定及其他違規，總計1007件。

林園分局分局長李宏倫呼籲，大型車業者及駕駛人應確實遵守相關承載規定，以及遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以防範大型車之視覺死角及內輪差造成的車禍發生；另呼籲民眾於道路上，遇到大型車經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角。

林園警方展開為期一個月交通大執法。（圖由民眾提供）

林園警方展開為期一個月交通大執法。（圖由民眾提供）

林園分局分局長李宏倫（左2）帶隊取締違規大型車。（圖由民眾提供）

林園分局分局長李宏倫（左2）帶隊取締違規大型車。（圖由民眾提供）

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