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上摩鐵開5P群交趴！目睹女伴激戰男網友 醉茫女控遭硬上敗訴

女子小雨與男網友到台南酒吧喝酒，她控訴酒醉後遭拉到汽車旅館性侵，但檢方與法院都查認只有她片面指控、無其他佐證，台南地院判她敗訴。圖多P示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

女子小雨與男網友到台南酒吧喝酒，她控訴酒醉後遭拉到汽車旅館性侵，但檢方與法院都查認只有她片面指控、無其他佐證，台南地院判她敗訴。圖多P示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2024/05/21 14:07

〔記者王俊忠／台南報導〕1名女子小雨（化名）於2023年1月與林姓男網友約到台南1家酒吧喝酒，結識郭姓與潘姓2男子與1名邱姓女子，3男2女喝得很盡興，後來5人決定到汽車旅館玩群交趴，酒吧1員工還說要去觀戰。事後小雨指控在酒醉意識不清下被拉到摩鐵性侵，控告林姓等3男子，台南地檢署認罪嫌不足、不起訴。小雨再向台南地院提自訴，被合議庭駁回確定。

小雨控訴，她在網路IG認識林姓男網友，2人相約於2023年1月28日凌晨2點許到台南1家酒吧見面，喝不到3杯調酒意識漸模糊，當時還擔心好友邱女如何離開，之後不記得是被拉上車或是被扶上車，沒想到醒來時人已在摩鐵。

小雨憶道，當時頭很暈，只記得有人要脫她的褲子，她死命拉住說不要，邱女還問其他人說「她是不是真的不要？」，那個人就停下來，自己趕緊穿上褲子，有看到邱女與林男做愛，「我不知道在摩鐵內有沒有發生性行為？記得睡著後感覺身體裡面有東西，但不知是什麼東西」。

林男說，當時確實想跟小雨做愛，也脫了她褲子，但她拒絕後就停止、未再繼續；邱女也證稱，小雨是在清醒狀態下自己上車，也知道要去摩鐵，在酒吧就講好要一起開群交趴，酒吧1名員工也笑說要去觀戰，原本說好是她與小雨及林男、郭男一起做多P性交。

檢方調查指，小雨外陰部、陰道深部都沒驗出精子細胞，且在第一時間沒有求救、報警，反而在場看完邱女與林男做完後，才跟潘男與林男一起離開，與常情不符，對3名男子不起訴處分。

小雨對檢方處分不服、改向法院提起自訴，台南地院合議庭審認難僅憑小雨片面指訴、無其他佐證就將3名男子論罪，裁定駁回小雨自訴，不得抗告。

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