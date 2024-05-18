逼欠債女坐檯陪酒強拍裸照 主嫌過世公訴不受理

阮姓情侶被倩主強拍裸照，債主過世公訴不受理。示意圖（資料照）

2024/05/18 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阮姓情侶欠債無力處理，周姓男子逼阮男女友去坐檯陪酒償債，林女不肯，周男「寄話」要給他們難看，兩人出面處理時，不但被強拍裸照，還逼簽600萬本票，情侶事後報警，周男在法院審理時過世，其餘友人則分因林女撤告，均獲公訴不受理。

判決指出，2021年10月，阮姓男子和林姓女友因欠債無力償還，債主周男提議讓林女去坐檯陪酒償債，林女原本同意，但後來反悔，周男見他們躲起來不肯處理債務，找人寄話「如果沒有主動去找他處理這件事，找到她或者是你，就要毆打你們」。

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幫忙寄話的友人還掛保證，自己會幫阮、林兩人說好話，不會讓他們被打；周、林兩人先有人當靠山，主動出面找周男洽談債務，結果兩人一到場，周男就嗆聲「今天如果沒有拿錢出來處理好，你們別想走，也會直接讓你們斷手斷腳」，並叫友人強拍林女和阮男的裸照，還逼他們簽下600萬元本票。

阮、林兩人離開前，還被周男強行在手機安裝定位軟體，並多次恐嚇他們如果敢報警，就把裸照散布出去，阮、林兩人被逼債逼到走投無路，最後還是報警求援；高雄地院審理時，周男於今年2月因故過世，阮、林兩人也和周男友人達成和解撤告，法官裁定本案公訴不受理，可上訴。

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