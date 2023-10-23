台中惡男偷竊、毆打女還強拍裸照！二審維持判囚10年 律師認合理

賴男不服竊盜變加重強盜罪上訴，台中高分院認原判妥適駁回。（資料照，記者許國楨攝）

2023/10/23 23:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子侵入民宅行竊，發現女屋主不但將她塞嘴、矇眼造成全身傷，並搶走9800元紅包，還強拍裸照恫嚇，一審判刑10年賴男提出上訴，台中高分院今駁回上訴，維持原判，律師李學鏞認為，賴男由竊盜變成加重強盜的本刑為7年以上之重罪，已吸收輕罪之傷害等罪，維持原判妥適。

李學鏞律師指出，賴男侵入民宅後由偷變搶，毆打被害人成傷，並塞嘴矇眼還拍裸照恐嚇，已直接由單純竊盜罪，升級為「令人不能也無法抗拒」的加重強盜罪；同時構成刑法第330條第1項，本刑7年以上之加重強盜罪重罪，一審法官這部分判刑8年，相當合理，同時也吸收加重強盜過程中衍生的傷害、妨害自由、恐嚇等輕刑度，維持原判妥適。

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李學鏞分析，另賴男上訴後，台中高分院駁回維持原判，沒有減刑的原因，應未符合刑法第59條規定「顯可憫恕」之減刑要件。而賴男不但前科累累，且此次又涉侵入住宅的加重強盜罪，屬暴力又惡劣累犯，顯示對法律認知薄弱。

加上未有向被害人道歉或和解的態度，一審法官已考量在內不值得同情，也不符合減刑條件，因此賴男上訴後，二審法官也認定不值得推翻原判，駁回上訴。

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