前立院秘書長林錫山收賄入監 獲假釋出獄

前立法院秘書長林錫山涉收賄等案入監服刑，本月9日獲准假釋，今天傍晚從明德外役監出獄。圖為林錫山向台北地檢署執行科報到發監執行。（資料照，記者錢利忠攝）

2024/05/14 20:12

〔中央社〕前立法院秘書長林錫山涉收賄等案，經陸續判決定讞，應執行13年8月。林錫山入監服刑，9日獲准假釋，經台灣高等法院裁准假釋中付保護管束，林錫山今天傍晚從明德外役監出獄。

前立法院秘書長林錫山被控收賄入監服刑，另案再判刑4年8月定讞。由於林錫山先前因10罪判刑13年確定，檢察官聲請11罪定執行刑，法院後來裁定執行13年8月。

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判決指出，林錫山在立法院秘書長任內主導立法院多起資訊系統標案，他被控從民國101年到104年收受網遠科技負責人李保承賄賂。

最高法院認為，林錫山其中1次收賄新台幣300萬元部分，證據調查未盡，108年7月間發回台灣高等法院更審，其餘10罪上訴駁回而定讞；林錫山於同年7月19日入監服刑。

高等法院更一審認為，林錫山確實有收受業者李保承所交付的賄款300萬元，以公務員職務上行為收受賄賂罪，判刑4年8月，褫奪公權5年，犯罪所得300萬元追繳沒收。檢方不服，提起上訴，最高法院去年8月駁回上訴，全案定讞。

檢察官就林錫山2案（11罪）定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑。高院裁定指出，審酌犯罪情節、態樣、所侵害法益，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，兼衡林錫山對量刑表示的意見，裁定2案應執行13年8月。

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