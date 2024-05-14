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不滿酒駕被法辦 「酒空男」狂打110報案電話294次挨罰

台中市林姓男子去年與今年3月4日，狂打報案電話294次，台中地院豐原簡易庭裁罰1萬元，圖為勝光派出所。（警方提供）

台中市林姓男子去年與今年3月4日，狂打報案電話294次，台中地院豐原簡易庭裁罰1萬元，圖為勝光派出所。（警方提供）

2024/05/14 11:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市和平區林姓男子，疑因不滿酒駕被警方送辦，去年狂打報案電話281次，警方告誡後，他又於今年3月4日深夜酒後猛打110共13次，指稱梨山有很多失聯外勞，警方趕抵他卻說「跟你們警察講也沒用啦，你們都會去通風報信」，這次警方不忍了，將他依違反社會秩序維護法函送台中地院豐原簡易庭，裁罰他1萬元。

裁定書指出，住在梨山地區的林姓男子，2023年狂打110多達281件，台中市警局勤務指揮中心轉交和平警分局勝光派出所派員處理，發現是無故亂報案，去年9月11日已開勸導告誡通知單給他。

不料，今年3月4日深夜10時，他又亂報案13次，勝光所員警卻發現他醉酒，翌日上午警察再度找他，請他出示報案的相關證據未果，這次警方不再寬恕，函請台中地方法院豐原簡易庭，依違反社會秩序維護法裁罰。

根據社維法第85條規定，「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，可處拘留或1萬2000元元以下罰鍰，豐原簡易庭認為他無故撥打110屬實，且警方已於去年9月11日即告誡勸導，據此裁罰林男1萬元，可抗告。

據指出，林男一再打110，是他之前被和平分局的環山派出所抓到酒後開車，依公共危險罪法辦，他可能為此心生不滿，該員警之後調任至勝光所，林男也就一再謊報，至於他謊報的類別，多數是指控警察收黑錢賄賂，或梨山地區很多失聯的外籍移工，警方收賄而不抓，他在今年3月4日深夜又報案指梨山很多逃逸失聯外勞，警方抵達時，他不願出門，而是在屋內隔著門說，「跟你們警察講也沒用啦，你們都會去通風報信」。

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