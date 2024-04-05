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前鶯歌鎮長蘇有仁收賄入監 獲假釋出獄

前台北縣鶯歌鎮長蘇有仁。（資料照）

前台北縣鶯歌鎮長蘇有仁。（資料照）

2024/04/05 11:43

〔中央社〕前台北縣鶯歌鎮長蘇有仁被控任內收賄2555萬餘元，遭判刑14年定讞。蘇有仁入監服刑，3月底獲准假釋，經台灣高等法院裁准假釋中付保護管束，蘇有仁3日從八德外役監出獄。

法務部矯正署指出，蘇有仁於民國107年10月4日向檢方報到後入監服刑，審酌蘇有仁為初犯，入監執行已逾刑法第77條的假釋門檻（含之前羈押日數及及累進處遇縮刑日數算入，執行率56.8%），在監行狀良好，所犯的貪污罪宣告沒收的犯罪所得新台幣2555萬868元，已繳納完畢，3月29日核准蘇有仁的假釋案。

全案起於，蘇有仁民國91至94年間擔任台北縣鶯歌鎮長（已改制新北市鶯歌區）期間，或單獨或與時任鶯歌鎮民代表吳坤池（另案判刑12年定讞）及公所人員，利用鎮公所發包工程，與內定承包商期約或收受賄賂。

台灣高等法院更二審判決認定，蘇有仁利用近百件排水、綠化、野溪整治、道路改善工程，以工程得標金額5%或10%收取、期約賄賂，得款共2555萬868元。

更二審認為，蘇有仁不思謀取鎮民利益，利用鶯歌鎮公所及行政院各部會等單位補助鉅額工程經費機會，以洩漏工程底價、預算書圖、內定承包廠商等違背職務行為方式，長期向得標廠商要求、期約、收受賄賂，攫取私人利益。

更二審以蘇有仁嚴重敗壞官箴，腐蝕國民對於公務員廉潔的信賴，量處有期徒刑14年，併科罰金1500萬元，宣告褫奪公權8年，追繳沒收所得賄款2555萬868元。

最高法院於107年9月底駁回蘇有仁上訴，維持14年徒刑定讞。

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