為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

約僱地磅操作員收賄54萬 自首、繳回不法所得獲免刑

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/05/14 17:44

〔記者王定傳／新北報導〕時任交通部台灣區國道高速公路北區工程處（現改為交通部高速公路北區養護工程分局）木柵工務段的趙姓約僱地磅操作員，被控從2016年起至2020年間，在辦理4件標案的查驗、驗收、監工等業務時，向2家廠商收取合計54萬餘元賄款，新北地檢署合議庭審酌他自首、述出業者收賄過程、繳回犯罪所得，且因而查獲其他共犯等，減刑後依不違背職務收受賄賂罪，判決免刑。

檢方調查，趙男自2001年前進入北工處木柵段擔任約僱地磅操作員，他與另名劉姓約僱水電工在2013年至2020年間，是高公局北工處發包木柵段轄區路燈維護工程契約執行與管理的主辦與協辦人員。

檢方調查，趙男負責履約管理、計畫書審核、材料進廠查驗、品質及工地稽查、標案查驗等，劉男則負責路燈巡查工作，並製作路燈夜間設施巡查表、夜間巡查報告表與路燈定期巡查報告表，並將之陳報趙男，再由趙男通知廠商辦理改善及管理維護進度。

檢方調查，2016年至2019年間，一家標下木柵段2項標案的廠商，為了這2項工程各項文書審查及驗收請款順利，不至於遭刁難，以每期2萬元行賄趙男，並將款項放在劉男的辦公室抽屜內，總計18萬元；2017年至2018年間，另一家標下木柵段2項標案的業者，亦為了工程各項文書審查及驗收請款順利，以每期2萬元行賄趙男，合計36萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台智光案王世堅差點和李慶元互毆 她全程目睹怒嗆：要打出去打
2024/05/08 19:00

台智光案王世堅差點和李慶元互毆 她全程目睹怒嗆：要打出去打
選前收賄、選後拿589萬回扣 國民黨台中前區長林建堂2度被監院彈劾
2024/05/09 12:41

選前收賄、選後拿589萬回扣 國民黨台中前區長林建堂2度被監院彈劾

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
新北聯醫前心臟名醫陳識中5件貪污上千萬、洗錢罪 定執行6年徒刑
2024/04/28 15:01

新北聯醫前心臟名醫陳識中5件貪污上千萬、洗錢罪 定執行6年徒刑
移民署前組長施明德涉收賄560萬 一審重判13年半
2024/05/06 14:30

移民署前組長施明德涉收賄560萬 一審重判13年半

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播