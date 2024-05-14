受刑人變訓犬師！屏監推「關懷犬」課程 萌犬來當講師

示範犬POLLA和屏東科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍進行示範。（記者陳彥廷攝）

2024/05/14 21:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕法務部矯正署屏東監獄今天與國立屏東科技大學簽訂「監獄社交關懷犬」策略聯盟備忘錄，法務部長蔡清祥和倡議立委鍾佳濱特別到場見證，蔡清祥說，屏監與屏科大曾在醬油釀製已有合作，現在進入新階段，與屏科大「工作犬訓練中心」攜手打造課程，將以屏監為起點推動專屬矯正機關的「監獄社交關懷犬」訓練課程。

屏東監獄近2300名收容人中，65歲以上收容人145人、身心障礙收容人86人、10年以上刑期收容人1082人，重罪、累犯不得假釋97人，他們未來都會面對老齡化、精神照顧及在監適應不良或家庭支持薄弱等等問題。

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蔡清祥指出，立委鍾佳濱提案推動動物治療導入監獄，進而讓受刑人、收容人及觸法少年接觸動物學習控制情感，建立信任關係進而穩定情緒，矯正機關曾於新竹監獄試辦，現正式於屏監推動「監獄社交關懷犬」課程，透過犬隻陪伴收容人可身心放鬆、舒緩監禁壓力，增加個人安全感與減少孤獨感受。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍今天帶來「胖比」和「POLLA」到監獄「試教」，可愛萌樣軟化了監獄氣氛，她指出，中心內現有訓練導聾犬、肢障輔助犬、閱讀犬、社交關懷犬，將挑選性情較穩定的犬種訓練，希望收容人未來都可成為優秀的訓犬員。

屏監指出，社交關懷犬進入監所，收容者從認識人與動物關係進而培養同理心並尊重生命價值，達到自我控制並管理情緒，若屏監未來可進行社交關懷犬訓練，完訓犬就能到其他矯正機關撫慰人心及支持情緒。

民進黨立委鍾佳濱和吳思瑤在國會促成此案，鍾佳濱說，若脆弱收容人有了心靈支持及自我肯定，將進一步減低自我傷害或同儕衝突，進而穩定囚情，透過此計劃不只可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，長遠來看，透過流浪犬的收容、培訓，更可改善監獄附近流浪犬所造成困擾，對整個區域都有助益，一舉數得。

屏監典獄長蔡景裕說，拆除獄內菇菇園作為關懷犬飼養預定地，首批社交關懷犬輔助支持對象為65歲以上、家庭支持力度薄弱及在監適應狀況不良者先行，後續關懷犬照養員培訓團體成員，則會篩選刑期10年以上，重罪累犯不得假釋者為優先，目的是希望收容人有生活目標並培養專業能力，進而自我肯定。

導聾犬胖比和屏科工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍進行示範。（記者陳彥廷攝）

左起POLLA、羅書姍、中心人員和胖比。（記者陳彥廷攝）

屏科大犬訓中心示範犬「POLLA」。（記者陳彥廷攝）

法務部矯正署屏東監獄今天與國立屏東科技大學簽訂「監獄社交關懷犬」策略聯盟備忘錄，部長蔡清祥和校長張金龍到預定地合照。（記者陳彥廷攝）

法務部長蔡清祥和POLLA打招呼。（記者陳彥廷攝）

屏科大校長張金龍（前左）和屏監典獄長蔡錦裕簽訂「監獄社交關懷犬訓練課程策略聯盟備忘錄」。 （記者陳彥廷攝）

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