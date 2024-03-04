梁子結大了！獄中結仇出獄相見 竟同友人把對方打成腦震盪

昔日獄中「同學」因衝突打架，出獄後相逢怒火攻心，找對方理論的被打傷。打人的兩名男子和解並賠償，各被南投地院法官判處拘役40日。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/04 21:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在獄中當「同學」時打架，出獄後街上偶遇，不甘心被打的男子，找謝姓「同學」理論，反被謝男拔走機車鑰匙，並夥同賴姓友人將昔日「同學」打到腦震盪、渾身是傷，賴男還嗆聲「以後見一次打一次」，被打傷男的妻子後來報警，南投地院將謝、賴2人，依剝奪他人行動自由罪名，各判拘役40日。

南投縣1名曾因案入獄的男子，與謝姓男子同監獄服刑，兩人曾因故起衝突打起來，各自懷恨在心。兩人先後出獄，不甘在獄中被打的男子，前年3月下午騎機車買菸，在街上看到謝男與另名男子站在某建物前，該男立即停下機車，找謝男理論。

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此舉勾起謝男舊恨，將該男的機車插著鑰匙拔下，接著與賴姓友人，1人徒手1人持棍棒毆打這名昔日「同學」，賴男還幫忙嗆「以後見一次打一次」，兩人將對方打到腦震盪，臉上和背部有多處擦傷。

被打傷男的妻子，見先生出去買菸過了1小時仍未回家，也開車出來找人。被打的男子後來用賴男手機打給妻子，叫妻子來接他，謝男也才將機車鑰匙還給昔日同學。

被害男的太太後來報警，南投地檢署檢察官將謝、賴起訴，南投地院法官審理後，謝與賴都坦承打人，也願意與被打傷男子和解，並共同賠償16萬元。被打傷男子後來具狀撤回對兩人之告訴，惟兩人所犯剝奪他人行動自由罪，非屬告訴乃論之罪，無法撤回告訴，因此南投地院法官仍判處謝、賴男各拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

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